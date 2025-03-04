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Сестра Кім Чен Ина звинувачує адміністрацію Трампа у посиленні провокацій

Так вона прокоментувала  візит американського авіаносця USS Carl Vinson до Південної Кореї.

Сестра Кім Чен Ина звинувачує адміністрацію Трампа у посиленні провокацій
Кім Йо Чжон, сестра та ключовий союзник лідера КНДР Кім Чен Ина
Фото: EPA/UPG

Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, Кім Йо Чен, розкритикувала адміністрацію президента США Дональда Трампа за активізацію “провокацій”.

Про це повідомляє Reuters.

Вона розкритикувала візит американського авіаносця USS Carl Vinson до Південної Кореї і заявила, що ця акція була частиною “політики конфронтації” проти Північної Кореї.

“Як тільки в цьому році з'явилася нова адміністрація, США посилили політичні та військові провокації проти КНДР, “продовжуючи” ворожу політику колишньої адміністрації”, - сказала Кім Йо Чен.

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Вона наголосила, що політика США щодо Північної Кореї є достатнім виправданням для того, щоб КНДР на невизначений термін зміцнювала свій ядерний потенціал стримування.

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