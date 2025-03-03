Папа Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності

Понтифіку зробили дві бронхоскопії для видалення великих виділень.

Папа Франциск з Новий Заповітом військового у руках

Папа Римський Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності.

Про це повідомляє Vatican News з посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

“Сьогодні Святіший Отець переніс два епізоди гострої дихальної недостатності, спричинені значним накопиченням ендобронхіального слизу та наступним бронхоспазмом”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що понтифіку зробили дві бронхоскопії для видалення великих виділень.

Пізніше, у другій половині дня, неінвазивну механічну вентиляцію легень відновили. При цьому Папа Франциск залишався пильним, орієнтованим і готовим до співпраці.

Згідно з аналізом крові у Папи немає лейкоцитозу, що свідчить про те, що нової інфекції немає, а накопичення слизу є лише наслідком наявної у Папи пневмонії.

Таким чином клінічний стан Папи Римського залишається складним, і можливі подальші кризи, подібні до тих, що сталися сьогодні вдень.