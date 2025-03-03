Папа Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності

Папа Римський Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності.
Про це повідомляє Vatican News з посиланням на пресслужбу Святого Престолу.
“Сьогодні Святіший Отець переніс два епізоди гострої дихальної недостатності, спричинені значним накопиченням ендобронхіального слизу та наступним бронхоспазмом”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що понтифіку зробили дві бронхоскопії для видалення великих виділень.
Пізніше, у другій половині дня, неінвазивну механічну вентиляцію легень відновили. При цьому Папа Франциск залишався пильним, орієнтованим і готовим до співпраці.
Згідно з аналізом крові у Папи немає лейкоцитозу, що свідчить про те, що нової інфекції немає, а накопичення слизу є лише наслідком наявної у Папи пневмонії.
Таким чином клінічний стан Папи Римського залишається складним, і можливі подальші кризи, подібні до тих, що сталися сьогодні вдень.
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28 лютого у Папи Франциска раптово виникли проблеми з диханням, і його підключили до апарату штучного дихання.
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Віряни були схвильовані повідомленням про те, що у Франциска "складна клінічна ситуація".
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- У Ватикані припускають, що понтифік може висловити бажання зректися престолу – хоча сам Франциск раніше виключав такий розвиток подій.