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Папа Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності

Понтифіку зробили дві бронхоскопії для видалення великих виділень.

Папа Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності
Папа Франциск з Новий Заповітом військового у руках
Фото: Голос Америки

Папа Римський Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності. 

Про це повідомляє Vatican News з посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

“Сьогодні Святіший Отець переніс два епізоди гострої дихальної недостатності, спричинені значним накопиченням ендобронхіального слизу та наступним бронхоспазмом”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що понтифіку зробили дві бронхоскопії для видалення великих виділень.

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Пізніше, у другій половині дня, неінвазивну механічну вентиляцію легень відновили. При цьому Папа Франциск залишався пильним, орієнтованим і готовим до співпраці.

Згідно з аналізом крові у Папи немає лейкоцитозу, що свідчить про те, що нової інфекції немає, а накопичення слизу є лише наслідком наявної у Папи пневмонії.

Таким чином клінічний стан Папи Римського залишається складним, і можливі подальші кризи, подібні до тих, що сталися сьогодні вдень.

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