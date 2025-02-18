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Папа Римський перебуває у "складній клінічній ситуації"

Понтифік потребує постійного нагляду лікарів та повного спокою.

Папа Римський перебуває у "складній клінічній ситуації"
Госпіталь Джемеллі у Римі, де лікують Папу Франциска
Фото: EPA/UPG

Пресслужба Ватикану на своєму сайті повідомила про те, що госпіталізований Папа Римський Франциск має "складну клінічну ситуацію" - у очільника Римо-католицької церкви діагностовано полімікробну інфекцію дихальних шляхів.

Такий стан вимагає подальшого перебування понтифіка у лікарні під постійним наглядом медичного персоналу та в режимі "абсолютного спокою".

Речник Святого престолу Маттео Бруні заявив, що, попри хворобу, Франциск "має хороший настрій, добре відпочив, снідав та присвятив час читанню газет". Хоч лікарі і заборонили Папі будь-які буденні турботи, понтифік "не міг пропустити щоденну зустріч із парафією Святого Сімейства у Газі", тож здійснив традиційний щоденний дзвінок для спілкування з вірянами у палестинському анклаві. 

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