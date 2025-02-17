Інтерпол допоможе Україні в розслідуванні воєнних злочинів

Раніше Генеральний секретаріат Інтерполу не опрацьовував запити від України, посилаючись на ст.3 Статуту, яка забороняє втручатися у розслідування справ воєнного характеру.

Інтерпол розблоковує для України шляхи використання його інструментів у розслідуванні воєнних злочинів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Рішення було оголошене у ході зустрічі генерального секретаря Інтерполу Вальдесі Укрізи із начальником Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції України Віталієм Касапом в Ліоні.

У триденних зборах взяли участь 310 співробітників правоохоронних органів зі 150 країн світу.

"В результаті кропіткої та тривалої роботи української сторони з обґрунтування необхідності повернення заблокованої попереднім генеральним секретарем Інтерполу можливості використання інструментів Інтерполу у справах геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, Україна та інші країни світу нарешті здобули таку можливість в рамках Резолюції Генеральної Асамблеї Інтерполу 2010. Відповідне роз’яснення буде надано генеральним секретаріатом Інтерполу всім країнам вже на цьому тижні", – зазначає Касап.

Як відомо, Генеральний секретаріат Інтерполу від початку повномасштабного вторгнення Росії не опрацьовував запити від України щодо розслідування воєнних злочинів, посилаючись на ст.3 Статуту організації. Вона забороняє Інтерполу втручатися у розслідування справ воєнного характеру.

"Тому перегляд цього питання для нашої країни був принципово важливим для встановлення справедливості та притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців", - зазначив Касап.

Він також розповів, що на конференції вдалось провести важливі перемовини з представниками європейських країн та досягти широкої підтримки ініціативи НЦБ Інтерполу в України щодо переобрання України на другий термін поспіль членом Європейського Комітету Інтерполу.

Членство України у комітеті закінчується цього року, і обрання чотирьох нових членів відбуватиметься у травні-червні в ході проведення чергової Європейської Конференції Інтерполу.

Раніше також повідомлялося, що українське Агенство із розшуку та менеджменту активів співпрацювалиме із Інтерполом.