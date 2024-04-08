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Агенство із розшуку та менеджменту активів співпрацювалиме із Інтерполом

Керівництво АРМА провело робочу зустріч з НЦБ Інтерполу в Україні для посилення розшуку активів за кордоном.

Агенство із розшуку та менеджменту активів співпрацювалиме із Інтерполом
Представники АРМА та НЦБ Інтерполу
Фото: Олена Дума

Представники Агенства із розшуку та менеджменту активів та Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України (НЦБ Інтерполу) провели зустріч, у ході якої домовилися проо співробітництво у розшуку викраденних активів.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума. 

"Нам необхідно мати доступ до баз даних викраденого майна - незалежно, чи це картини, антикваріат, автівки чи літаки - для того, щоб максимально збільшити повернення незаконно виведених за кордон активів" – заявила під час зустрічі Олена Дума.

Зазначається, що НЦБ Інтрерполу, володіючи 19 базами даних, готове до співпраці з Агентством для надання додаткових важелів та успішного розшуку активів, в тому числі й для цілей координації дій при організації виконання Агентством функції менеджменту активів.

Також представники НЦБ Інтерполу пообіцяли оперативно опрацьовувати запити від АРМА та надавати  інформацію.

Учасники зустрічі домовилися про подальше активне співробітництво в інтересах держави, задля повернення вивезеного та викраденого майна до України.

Агентство направило документи щодо визначення заступника Голови АРМА Павла Великоречаніна  як Focal Point від АРМА у мережі Інтерпол.

  • У листопаді минулого року прокуратура передала в АРМА активи підприємства на понад 170 млн грн, бенефіціаром якого є мінтранс РФ. Діяльність підприємства досліджується на предмет причетності до фінансування підривної діяльності проти України.
  • А вже у березні цього року Агентство з розшуку та менеджменту активів виграло ще один суд у справі АЗС, які арештували у підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука.
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