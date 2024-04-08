Росіяни обстріляли Вовчанськ, постраждав мирний житель

Внаслідок артобстрілу по місту Вовчанськ на Харківщині постраждав 63-річний місцевий житель. Поліція фіксує наслідки влучань.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби поліції Харківської області.

8 квітня близько 14:50 російські військовослужбовці вдарили з артилерії по місту Вовчанськ Чугуївського району. Ворожі боєприпаси влучили у приватний будинок. Пошкоджені вікна, дах, прибудинкові споруди.

63-річний місцевий мешканець отримав міно-вибухову травму у вигляді осколкового поранення голови. Чоловік відмовився від госпіталізації.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.