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Росіяни обстріляли Вовчанськ, постраждав мирний житель

Місто обстріляли з артилерії.

Росіяни обстріляли Вовчанськ, постраждав мирний житель
Фото: поліція Харківської області

Внаслідок артобстрілу по місту Вовчанськ на Харківщині постраждав 63-річний місцевий житель. Поліція фіксує наслідки влучань.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби поліції Харківської області.

8 квітня близько 14:50 російські військовослужбовці вдарили з артилерії по місту Вовчанськ Чугуївського району. Ворожі боєприпаси влучили у приватний будинок. Пошкоджені вікна, дах, прибудинкові споруди. 

63-річний місцевий мешканець отримав міно-вибухову травму у вигляді осколкового поранення голови. Чоловік відмовився від госпіталізації.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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