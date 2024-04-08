Повністю знищені всі його засоби звʼязку та автоматизації.

Бійці ГУР провели спецоперацію у Калінінградській області, пошкодивши малий ракетний носій "Сєрпухов" у Балтійському морі.

Про це ідеться у повідомленні пресцентру ГУР МО.

Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації.

"7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога у місті балтійськ калінінградської області росії внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель «сєрпухов»", – повідомляють у ГУР.

У розвідці додають, що відновлення боєздатності "Сєрпухова" потребуватиме тривалого часу і обіцяють продовження "гуркоту" в Росії.

У ніч на 8 квітня в російському Владивостоці сталася пожежа на багатофункціональному судні постачання "Катерина Велика" в Центрі судноремонту "Дальзавод".

― російське судно проекту 21631 "Буян-м", спущене РФ на воду у 2015 році.