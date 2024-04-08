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У РФ повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов", – ГУР

Повністю знищені всі його засоби звʼязку та автоматизації.

У РФ повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов", – ГУР
Фото: скріншот

Бійці ГУР провели спецоперацію у Калінінградській області, пошкодивши малий ракетний носій "Сєрпухов" у Балтійському морі.

Про це ідеться у повідомленні пресцентру ГУР МО.

Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації.

"7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога у місті балтійськ калінінградської області росії внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель «сєрпухов»", – повідомляють у ГУР.

У розвідці додають, що відновлення боєздатності "Сєрпухова" потребуватиме тривалого часу і обіцяють продовження "гуркоту" в Росії.

 Ракетний корабель "Сєрпухов" ― російське судно проекту 21631 "Буян-м", спущене РФ на воду у 2015 році.

  • У ніч на 8 квітня в російському Владивостоці сталася пожежа на багатофункціональному судні постачання "Катерина Велика" в Центрі судноремонту "Дальзавод".
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