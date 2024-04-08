Бійці ГУР провели спецоперацію у Калінінградській області, пошкодивши малий ракетний носій "Сєрпухов" у Балтійському морі.
Про це ідеться у повідомленні пресцентру ГУР МО.
Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації.
"7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога у місті балтійськ калінінградської області росії внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель «сєрпухов»", – повідомляють у ГУР.
У розвідці додають, що відновлення боєздатності "Сєрпухова" потребуватиме тривалого часу і обіцяють продовження "гуркоту" в Росії.Ракетний корабель "Сєрпухов" ― російське судно проекту 21631 "Буян-м", спущене РФ на воду у 2015 році.
- У ніч на 8 квітня в російському Владивостоці сталася пожежа на багатофункціональному судні постачання "Катерина Велика" в Центрі судноремонту "Дальзавод".