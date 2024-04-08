Командувач Сухопутних військ закликав українців вступати до ЗСУ, бо "зброя сама не стріляє, дрон сам не полетить"

"Чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим менше буде шансів у Росії втілити її кровожерливі задуми", - заявив Павлюк.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк звернувся до українців із закликом вступати до лав Збройних Сил, оскільки армії бракує людей.

Як ідеться в дописі Павлюка на його фейсбук-сторінці, РФ намагається розхитати тил, посіяти там ворожнечу, паніку й недовіру до армії. Натомість зараз військова ситуація хоч і непроста, але набагато прогнозованіша і контрольованіша, аніж це було на початку повномасштабного вторгнення Росії.

"...Наша армія найсильніша і найфаховіша у Європі, світі. У нашому розпорядженні західне озброєння. Ми знаємо і розуміємо задуми ворога. Маємо талановитих і досвідчених командирів. Два роки тому ми обороняли Київ, а тепер вражаємо військові цілі за тисячу кілометрів від лінії зіткнення власними військовими технологіями. Але скільки б допомоги ми не отримали, скільки б зброї у нас не було – нам бракує людей! Техніка сама не їде, зброя сама не стріляє, дрон сам не полетить. Підрозділи мають оновлюватись!", - наголосив Павлюк.

Він також прокоментував проблему з іміджем військкоматів та ухилення від військової служби.

"Російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація – це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав... Як суспільство допустило, щоб військових почали боятись, дозволяли собі їх ображати? Сьогодні більшість працівників ТЦК – це вчорашні воїни, якими усі захоплювались і пишались. Що сталось?", - йдеться в дописі командувача.

Павлюк додав, що триває робота над удосконаленням системи ТЦК, і назвав брехнею інформацію про те, що коли людина отримала повістку чи сама прийшла до військкомату оновити дані, то її одразу ж забирають на штурм ворожих позицій.

"Є визначена законом процедура: проходження військово-лікарської комісії, а також додаткових медичних обстежень, якщо на те є підстави. Усі, кого визнали придатними до служби, без виключення – відправляються у навчальні центри. Базова загальновійськова підготовка триває місяць. Це відповідає стандартам країн-партнерів НАТО (4 тижні)", - наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

За словами Павлюка, "чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим менше буде шансів у Росії втілити її кровожерливі задуми. І тим скоріше українські міста повернуться до нормального безпечного життя".

"...На кону – доля країни, доля нашої нації. Росія нікого не залишить в спокої: ні тих, хто сховався, ні тих, хто зрадив Україну. Зараз історичний момент, який дала нам доля: або ми захистимо і збережемо державу, або зникнемо як нація! Підтримуйте захисників і словом, і ділом. Приєднуйтесь до лав ЗСУ. Ставайте на захист своєї родини, свого дому, своєї країни, свого майбутнього. Наша сила в єдності! Іншого варіанту немає", - підсумував командувач.