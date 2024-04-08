​Зеленський провів Ставку, йшлося про захист Харкова і області від російських атак та посилення ППО

Головком Олександр Сирський також доповів про ситуацію на основних бойових напрямках.

8 квітня Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача.

Як ідеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах, основним питанням був захист Харкова від російських ударів і можливість зміцнити ППО і РЕБ на Харківщині.

Також за словами Зеленського, були доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та результативності збиття дронів і ракет. "Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України", - додав Президент.

Крім того, на Ставці Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках.

"Тримаємо позиції. Головне зараз – ефективна логістика. Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни", - додав Зеленський.