Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
План Трампа щодо завершення війни полягає у здачі Росії Криму і Донбасу, − WP
План Трампа щодо завершення війни полягає у здачі Росії Криму і Донбасу, − WP
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
Естонія знайшла ще мільйон снарядів для України
Естонія знайшла ще мільйон снарядів для України
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
ГоловнаСуспільствоВійна

​Зеленський провів Ставку, йшлося про захист Харкова і області від російських атак та посилення ППО

Головком Олександр Сирський також доповів про ситуацію на основних бойових напрямках.

​Зеленський провів Ставку, йшлося про захист Харкова і області від російських атак та посилення ППО
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

8 квітня Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача.

Як ідеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах, основним питанням був захист Харкова від російських ударів і можливість зміцнити ППО і РЕБ на Харківщині.

Також за словами Зеленського, були доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та результативності збиття дронів і ракет. "Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України", - додав Президент.

Крім того, на Ставці Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках. 

"Тримаємо позиції. Головне зараз – ефективна логістика. Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни", - додав Зеленський.

  • Напередодні глава держави повідомив, що майже кожного дня Росія скидає на Харків авіабомби. Також ворог використовує ракети і дрони.
  • Так, удень 7 квітня росіяни завдали ударів по житловому сектору середмістя Харкова, і поранили жителів.
  • Перед тим уночі рашисти атакували обласний центр безпілотниками.
  • У ніч на 6 квітня через ракетний удар загинуло понад пів десятка жителів Харкова. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies