Бійці ЗСУ знищили на півдні два ворожі засоби ППО та 16 артсистем

За добу на фронті відбулося 68 бойових зіткнень

Впродовж доби на Оріхівському та Херсонському напрямках у результаті вогневого ураження загарбники втратили 126 солдатів та 40 одиниць озброєння і військової техніки. З них 2 засоби ППО та 16 артсистем.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Є підтвердження, що знищені 19 одиниць ворожої авто-бронетехніки, 16 артилерійських систем, один безпілотник типу "Орлан-10" та дві станції радіоелектронної боротьби РФ.

Зокрема, на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на:

126 окупантів,

19 одиниць авто-бронетехніки;

16 артилерійських систем;

1 БпЛА “Орлан-10”;

2 засоби протиповітряної оборони;

2 станції РЕБ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів.