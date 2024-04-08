Бійці ЗСУ знищили на півдні два ворожі засоби ППО та 16 артсистем

Впродовж доби на Оріхівському та Херсонському напрямках у результаті вогневого ураження загарбники втратили 126 солдатів та 40 одиниць озброєння і військової техніки. З них 2 засоби ППО та 16 артсистем.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Є підтвердження, що знищені 19 одиниць ворожої авто-бронетехніки, 16 артилерійських систем, один безпілотник типу "Орлан-10" та дві станції радіоелектронної боротьби РФ.
Зокрема, на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на:
- 126 окупантів,
- 19 одиниць авто-бронетехніки;
- 16 артилерійських систем;
- 1 БпЛА “Орлан-10”;
- 2 засоби протиповітряної оборони;
- 2 станції РЕБ.
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів.