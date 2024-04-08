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Бійці ЗСУ знищили на півдні два ворожі засоби ППО та 16 артсистем

Сили оборони півдня продовжують знищувати ворога.

Бійці ЗСУ знищили на півдні два ворожі засоби ППО та 16 артсистем
За добу на фронті відбулося 68 бойових зіткнень
Фото: Генштаб

Впродовж доби на Оріхівському та Херсонському напрямках у результаті вогневого ураження загарбники втратили 126 солдатів та 40 одиниць озброєння і військової техніки. З них 2 засоби ППО та 16 артсистем.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Є підтвердження, що знищені 19 одиниць ворожої авто-бронетехніки, 16 артилерійських систем, один безпілотник типу "Орлан-10" та дві станції радіоелектронної боротьби РФ.

Зокрема, на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на:

  • 126 окупантів,
  • 19 одиниць авто-бронетехніки;
  • 16 артилерійських систем;
  • 1 БпЛА “Орлан-10”;
  • 2 засоби протиповітряної оборони;
  • 2 станції РЕБ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів. 

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