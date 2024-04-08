Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
Естонія знайшла ще мільйон снарядів для України
Естонія знайшла ще мільйон снарядів для України
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
План Трампа щодо завершення війни полягає у здачі Росії Криму і Донбасу, − WP
План Трампа щодо завершення війни полягає у здачі Росії Криму і Донбасу, − WP
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
ГоловнаСуспільствоЖиття

У чотирьох регіонах України заблокували схеми ухилення від мобілізації

Серед організаторів схем – очільник ВЛК та мобілізований депутат.

У чотирьох регіонах України заблокували схеми ухилення від мобілізації
Один із затриманих організаторів
Фото: СБУ

У чотирьох областях України Служба безпеки спільно із Національною поліцією заблокували схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Всіх організаторів оборудок затримали.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За гроші фігуранти пропонували ухилянтам втекти до Євросоюзу, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів, вартість таких "послуг" становила до 12 тис. доларів.

Зокрема, на Тернопільщині заблокували канал нелегальної міграції, який організував депутат місцевої сільради.Після початку повномасштабного вторгнення РФ його мобілізували до однієї з військових частин Сил оборони.Під час військової служби він почав підробляти листи-обґрунтування на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників.На підставі підроблених листів потенційних призовників вносили до системи «Шлях». Згодом вони безперешкодно виїжджали за межі нашої держави.

В Одеській області затримали голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров’я.Підшукувати клієнтів допомагав посередник. Ним виявився лікар-травматолог з місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року.

На Прикарпатті нейтралізували злочинне угруповання, яке діяло на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.Зловмисники переправляли ухилянтів до сусідньої країни вплав через річку Тиса або лісовими стежками в обхід пунктів пропуску.Для цього фігуранти заздалегідь готували відповідні "маршрути" та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину держкордону.

У Черкаській області затримали засновника місцевого благодійного фонду, який торгував "посадами" у лавах організації для виїзду за межі України під виглядом волонтерів.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нещодавно викрили ексмедсестру із Полтавщини, яка торгувала "білими квитками" за 200 тисяч гривень. 40-річна жінка пропонувала "оформити" другу групу інвалідності чоловікам, які не хотіли йти служити до ЗСУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies