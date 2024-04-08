У чотирьох регіонах України заблокували схеми ухилення від мобілізації

У чотирьох областях України Служба безпеки спільно із Національною поліцією заблокували схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Всіх організаторів оборудок затримали.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За гроші фігуранти пропонували ухилянтам втекти до Євросоюзу, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів, вартість таких "послуг" становила до 12 тис. доларів.

Зокрема, на Тернопільщині заблокували канал нелегальної міграції, який організував депутат місцевої сільради.Після початку повномасштабного вторгнення РФ його мобілізували до однієї з військових частин Сил оборони.Під час військової служби він почав підробляти листи-обґрунтування на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників.На підставі підроблених листів потенційних призовників вносили до системи «Шлях». Згодом вони безперешкодно виїжджали за межі нашої держави.

В Одеській області затримали голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров’я.Підшукувати клієнтів допомагав посередник. Ним виявився лікар-травматолог з місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року.

На Прикарпатті нейтралізували злочинне угруповання, яке діяло на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.Зловмисники переправляли ухилянтів до сусідньої країни вплав через річку Тиса або лісовими стежками в обхід пунктів пропуску.Для цього фігуранти заздалегідь готували відповідні "маршрути" та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину держкордону.

У Черкаській області затримали засновника місцевого благодійного фонду, який торгував "посадами" у лавах організації для виїзду за межі України під виглядом волонтерів.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нещодавно викрили ексмедсестру із Полтавщини, яка торгувала "білими квитками" за 200 тисяч гривень. 40-річна жінка пропонувала "оформити" другу групу інвалідності чоловікам, які не хотіли йти служити до ЗСУ.