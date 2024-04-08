ДБР розслідує обставини загибелі 16-річного підлітка у фунікулері в Києві

З'ясувалося, що нападник працював у правоохоронних органах. Наразі його відсторонено.

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом трагедії на станції фунікулеру у Києві.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім. Після виходу з вагону на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

"Затриманий правоохоронець вже відсторонений від виконання своїх обовʼязків. Його командування надає повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій", - наголосили в ДБР.

Наразі проводиться весь комплекс оперативно-слідчих дій, вирішується питання оголошення про підозру затриманому правоохоронцю за підозрою в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).