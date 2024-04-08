​Мінкультури підтвердило статус "критично важливих в особливий період" у каналів телемарафону "Єдині новини"

Міністерство культури та інформаційної політики підтвердило телеканалам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини", статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" посиланням на відповідні накази МКІП.
Згідно з документами, ТОВ "Ми-Україна" (телеканал "Ми-Україна"), ТОВ "ТРК "Студія 1+1" (телеканал "1+1"), ТОВ "МК ТРК" (телеканал ICTV), ПрАТ "Телеканал "Інтер" (телеканал "Інтер"), державне підприємство "Парламентський телеканал "Рада" (телеканал "Рада") та Акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (телеканал "Суспільні новини") "відповідають критеріям підприємства, установи та організації, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і підтвердило цей статус".
Також з початку 2024 такий статус надано та підтверджено: представництву Британської телерадіомовної корпорації (ВВС), Українському національному інформаційному агентству "Укрінформ", ТОВ "Новий канал", ТОВ "Старлайн медіа", ТОВ "Телеканал СТБ", ТОВ "Хмарочос медіа", ТОВ "УНІАН ТБ", представництву Deutsche Welle, ПрАТ "ТК "ТЕТ", ТОВ "ТРК "НБМ", а також Національній спілці журналістів України та низці інших підприємств, установ та організацій у сфері відання Мінкультури.
Як повідомлялося, на початку року в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних підприємств, установ і організацій, неможливе й не відбувається. Водночас він зазначив, що в кожному закладі культури та інформаційної сфери, який належить до стратегічного напряму, відомство забезпечило бронювання 50% військовозобов'язаних.
Станом на лютий в Україні було 143 підприємства, установи та організації у сфері культури та інформаційної політики, які є критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Що не так із телемарафоном "Єдині новини"
- Телемарафон транслюється в ефірі кількох загальнонаціональних каналів з 26 лютого 2022 року. До цього формату вдалися після початку широкомасштабного вторгнення Росії. Низка телеканалів почала спільне мовлення в рамках телемарафону: "Рада", 1+1, "Суспільне", ICTV/СТБ, "Інтер" та "Україна 24", який потім замінив канал "Ми Україна".
- За даними опитувань, 50% українців не дивляться національний телемарафон, 13% – дивляться регулярно, 37% – час від часу. 14% опитаних серед тих, хто регулярно/час від часу дивиться телемарафон, повністю довіряють інформації в ефірах телемарафону, 57% – скоріше довіряють, 14% – скоріше не довіряють, 3% – цілком не довіряють, 12% – не змогли визначитися з відповіддю.
- 21% опитаних вважають, що трансляцію телемарафону потрібно скасовувати, 20% – скоріше скасовувати, 24% – скоріше не скасовувати, 14% – не потрібно скасовувати, 21% – не змогли визначитися з відповіддю.
- Дослідження свідчать, що довіра опитаних українців до телемарафону продовжує падати. Якщо між травнем 2022 і жовтнем 2023 частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 показник знизився до 43%.
- Фінансується телемарафон із державного бюджету немалими коштами. На 2024 на телемарафон та інші інформаційні проєкти заклали 1,94 млрд гривень. В Офісі президента говорили, що не бачать причин закривати телемарафон, але обіцяли, що його буде переформатовано.
- 29 березня голова Рахункової палати Українии Ольга Піщанська сказала, що Рахункова палата перевірить ефективне і цільове використання бюджетних коштів на фінансування телемарафону, коли з'явиться можливість. 1 квітня голова Комітету Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що якщо до кінця року не буде повернення хоча б часткової довіри до єдиного телемарафону новин, потрібно буде думати над його завершенням.