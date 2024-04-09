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На Одещині внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" пошкоджено ЛЕП

На щастя, люди не постраждали.

На Одещині внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" пошкоджено ЛЕП
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У ніч на 9 квітня в Одеській області внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" пошкоджено лінію електропередачі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Уночі ворог укотре атакував Одеську область ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили один дрон. В Одеському районі, внаслідок падіння уламків збитого "шахеда", пошкоджено приватне домоволодіння, обірвало лінію електропередачі", - написав він у Telegram.

На щастя, люди не постраждали.

  • У ніч на вівторок російська армія знову атакувала Україну з повітря. Ворог запустив з Криму 20 ударних БпЛА типу Shahed та чотири зенітних керованих ракети С300 з Донецької області. В результаті протиповітряного бою збито усі 20 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.
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