На Одещині внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" пошкоджено ЛЕП

На щастя, люди не постраждали.

У ніч на 9 квітня в Одеській області внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" пошкоджено лінію електропередачі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Уночі ворог укотре атакував Одеську область ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили один дрон. В Одеському районі, внаслідок падіння уламків збитого "шахеда", пошкоджено приватне домоволодіння, обірвало лінію електропередачі", - написав він у Telegram.

На щастя, люди не постраждали.