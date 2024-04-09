Держдеп США: вступ України в НАТО просуватиметься лише після війни

У відомстві підкреслили свою позицію щодо приєднання нашої країни до Альянсу.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу для преси заявив, що процес приєднання України до НАТО просуватиметься лише після завершення війни з Росією.

Як передає Укрінформ, у дипломатичному відомстві підкреслили, що ця позиція залишається незмінною упродовж певного часу.

Питання України обговорювалося на засіданні міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі, а також під час зустрічі Держсекретаря Ентоні Блінкена та голови українського МЗС Дмитра Кулеби.