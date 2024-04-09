Держдеп США: вступ України в НАТО просуватиметься лише після війни

Речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу для преси заявив, що процес приєднання України до НАТО просуватиметься лише після завершення війни з Росією.
Як передає Укрінформ, у дипломатичному відомстві підкреслили, що ця позиція залишається незмінною упродовж певного часу.
Питання України обговорювалося на засіданні міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі, а також під час зустрічі Держсекретаря Ентоні Блінкена та голови українського МЗС Дмитра Кулеби.
- Заява Держдепу відбулася на тлі повідомлень у західних ЗМІ щодо того, що США та Німеччина залишаються єдиними країнами НАТО, які виступають проти офіційного запрошення України до Альянсу на прийдешньому саміті у Вашингтоні через побоювання втягнення до найбільшої війни в Європі з 1945 року.
- Інформацію про опір двох союзників наступного крокові на шляху України до НАТО підтвердила віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.
- НАТО замість запрошення України хоче створити фонд на 100 мільярдів доларів, внески до якого повинні будуть робити усі країни-члени.