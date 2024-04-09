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Держдеп США: вступ України в НАТО просуватиметься лише після війни

У відомстві підкреслили свою позицію щодо приєднання нашої країни до Альянсу.

Держдеп США: вступ України в НАТО просуватиметься лише після війни
Фото: medium.com

Речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу для преси заявив, що процес приєднання України до НАТО просуватиметься лише після завершення війни з Росією.

Як передає Укрінформ, у дипломатичному відомстві підкреслили, що ця позиція залишається незмінною упродовж певного часу. 

Питання України обговорювалося на засіданні міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі, а також під час зустрічі Держсекретаря Ентоні Блінкена та голови українського МЗС Дмитра Кулеби.

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