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Стефанішина підтвердила, що два союзники не хочуть запрошувати Україну до НАТО

Через оприлюднення інформації у західних ЗМІ США та Німеччина намагаються звернути увагу на інших скептиків у блоці.

Стефанішина підтвердила, що два союзники не хочуть запрошувати Україну до НАТО
Ольга Стефанішина
Фото: Пресслужба Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підтведила інформацію, яку розповсюдило видання The New York Times, щодо небажання двох союзників офіційно запрошувати Україну в НАТО на прийдешньому саміті у Вашингтоні.

Як передає Радіо Свобода, про опір двох країн історичному рішенню урядовиця розповіла в етері телемарафону. Йдеться про Сполучені Штати Америки та Німеччину.

Як заявила пані Стефанішина, "формат запрошення запропонувала сама Україна як юридичну гарантію вступу до НАТО". Проте серед держав-членів блоку "підтримують це рішення абсоютні усі, крім двох". 

Оскільки інформація про опір США та ФРН стала публічною, то тепер вони "намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників, як Угорщина та Словаччина". Але позиція саме Штатів та Німеччини залишається ключовою. 

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