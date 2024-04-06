ГУР назвало провокацією атаку дрона на військову частину у Придністров'ї

У невизнаному Придністров'ї вдруге за місяць заявили про атаку БПЛА на військову частину. Цього разу так зване "міністерство держбезпеки" повідомило про спробу знищити станцію радіолокації, яка розміщена у шести кілометрах від українського кордону.
Як пише Суспільне, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов назвав цей інцидент провокацією.
За його словами, "Україна б не витрачала цінні дрони" для подібних дрібних цілей. Натомість є сили, "які зацікавлені у дестабілізації в регіоні з метою сіяти паніку" щодо нібито нападу Придністров'я на Одесу.
"Ситуація відстежуються та перебуває під контролем", - запевнив представник ГУР.
- Попередню атаку дрона на території невизнаної республіки, внаслідок якої був знищений гелікоптер, Україна та Молдова теж охарактеризували як провокацію.