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ГУР назвало провокацією атаку дрона на військову частину у Придністров'ї

"Міністерство держбезпеки" невизнаної республіки стверджує, що безпілотник намагався вразити станцію радіолокації у шести кілометрах від кордону з Україною.

ГУР назвало провокацією атаку дрона на військову частину у Придністров'ї
Український кордон з невизнаним Придністров'ям
Фото: Катерина Петренко

У невизнаному Придністров'ї вдруге за місяць заявили про атаку БПЛА на військову частину. Цього разу так зване "міністерство держбезпеки" повідомило про спробу знищити станцію радіолокації, яка розміщена у шести кілометрах від українського кордону.

Як пише Суспільне, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов назвав цей інцидент провокацією. 

За його словами, "Україна б не витрачала цінні дрони" для подібних дрібних цілей. Натомість є сили, "які зацікавлені у дестабілізації в регіоні з метою сіяти паніку" щодо нібито нападу Придністров'я на Одесу. 

"Ситуація відстежуються та перебуває під контролем", - запевнив представник ГУР.

 

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