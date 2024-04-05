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Українські прикордонники знищили чотири гармати росіян

Російську артилерію знищили на Харківському напрямку.

Українські прикордонники знищили чотири гармати росіян
Українські прикордонники знищили чотири гармати росіян (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДПСУ

Українські прикордонники зі складу “Сталевого Кордону” нищать російську артилерію.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ

“Бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон», під час роботи на Харківському напрямку, знищили 4 одиниці ворожої артилерії”, - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, в приціл операторів FPV-дронів потрапили: 

  • 2 протитанкові гармати МТ-12 “Рапіра”,
  • гармата-гаубиця “Д-20”
  • 122-мм гаубиця “Д-30”.

  • У березні цього року Сили оборони України знищили 976 російських артилерійських систем.
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