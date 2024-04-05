Українські прикордонники зі складу “Сталевого Кордону” нищать російську артилерію.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон», під час роботи на Харківському напрямку, знищили 4 одиниці ворожої артилерії”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, в приціл операторів FPV-дронів потрапили:
- 2 протитанкові гармати МТ-12 “Рапіра”,
- гармата-гаубиця “Д-20”
- 122-мм гаубиця “Д-30”.
- У березні цього року Сили оборони України знищили 976 російських артилерійських систем.