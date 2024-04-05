“Бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон», під час роботи на Харківському напрямку, знищили 4 одиниці ворожої артилерії”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

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