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На Київщині почались загорання торфу в екосистемах

Завдяки вчасному виявленню вдалося ліквідувати пожежу на початковій стадії.

На Київщині почались загорання торфу в екосистемах
На Київщині почались загорання торфу в екосистемах
Фото: Пресслужба ДСНС

У Бучанському районі Київської області спеціалісти ДСНС виявили  осередок загорання торфу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Це перший в нинішньому році випадок загорання торфу в області. Саме завдяки вчасному виявленню вдалося ліквідувати його ще на початковій стадії”, - повідомили в ДСНС.

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Рятувальники зазначили, що торф горів окремими осередками на площі 0,002 га.

  • Вдень 3 квітня російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Харківській області, через що виникла пожежа.

  • 6 березня росіяни обстріляли з артилерії Нікополь. Через це зайнявся великий магазин, вогонь охопив 4 тис. кв. м. На щастя, минулося без жертв. 

  • На початку березня армія РФ атакувала Очаківську, Шевченківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа на території фермерського господарства.

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