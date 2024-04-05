На Київщині почались загорання торфу в екосистемах

У Бучанському районі Київської області спеціалісти ДСНС виявили осередок загорання торфу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Це перший в нинішньому році випадок загорання торфу в області. Саме завдяки вчасному виявленню вдалося ліквідувати його ще на початковій стадії”, - повідомили в ДСНС.

Рятувальники зазначили, що торф горів окремими осередками на площі 0,002 га.