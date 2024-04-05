На Київщині почались загорання торфу в екосистемах

У Бучанському районі Київської області спеціалісти ДСНС виявили осередок загорання торфу.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Це перший в нинішньому році випадок загорання торфу в області. Саме завдяки вчасному виявленню вдалося ліквідувати його ще на початковій стадії”, - повідомили в ДСНС.
Рятувальники зазначили, що торф горів окремими осередками на площі 0,002 га.
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