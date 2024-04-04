На Херсонщині через російські обстріли жителі отруїлися продуктами горіння

Люди скаржилися на проблеми із зором та диханням.

У Дар’ївській громаді Херсонщини виникла пожежа внаслідок російського обстрілу. Продуктами горіння отруїлись 10 людей.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни вночі упродовж трьох годин обстрілювали село Понятівка. Після обстрілу жителі почали скаржитись на проблеми із зором та диханням.

"Загалом до лікарні з ознаками отруєння звернулось 10 людей. Всім постраждалим надано медичну допомогу. Надалі вони проходитимуть лікування амбулаторно", - додав Прокудін.