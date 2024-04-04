У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
Харків атакували "шахеди", є загиблі та поранені (оновлено)
Харків атакували "шахеди", є загиблі та поранені (оновлено)
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через російські обстріли жителі отруїлися продуктами горіння

Люди скаржилися на проблеми із зором та диханням. 

На Херсонщині через російські обстріли жителі отруїлися продуктами горіння
Олександр Прокудін

У Дар’ївській громаді Херсонщини виникла пожежа внаслідок російського обстрілу. Продуктами горіння отруїлись 10 людей. 

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни вночі упродовж трьох годин обстрілювали село Понятівка. Після обстрілу жителі почали скаржитись на проблеми із зором та диханням. 

"Загалом до лікарні з ознаками отруєння звернулось 10 людей. Всім постраждалим надано медичну допомогу. Надалі вони проходитимуть лікування амбулаторно", - додав Прокудін.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies