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Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях

Це сталося через відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей у системі.

Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Вимкнення світла
Фото: pixabay

Диспетчерський центр «Укренерго» заявив, що вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії у шести областях України.

Обмеження вводять із 18:20 по 22:00 у таких регіонах:

  • Дніпропетровщина;
  • Донеччина;
  • Запорізька область;
  • Кіровоградщина;
  • Полтавщина;
  • Сумщина.

"Причини  застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції", - пояснили в Укренерго.

У компанії додали, що крім того, увечері в країні зростає споживання через похолодання. 

"Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів", - додали в НЕК.

Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.

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