Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях

Це сталося через відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей у системі.

Диспетчерський центр «Укренерго» заявив, що вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії у шести областях України.

Обмеження вводять із 18:20 по 22:00 у таких регіонах:

Дніпропетровщина;

Донеччина;

Запорізька область;

Кіровоградщина;

Полтавщина;

Сумщина.

"Причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції", - пояснили в Укренерго.

У компанії додали, що крім того, увечері в країні зростає споживання через похолодання.

"Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів", - додали в НЕК.

Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.