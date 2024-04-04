Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях

Диспетчерський центр «Укренерго» заявив, що вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії у шести областях України.
Обмеження вводять із 18:20 по 22:00 у таких регіонах:
- Дніпропетровщина;
- Донеччина;
- Запорізька область;
- Кіровоградщина;
- Полтавщина;
- Сумщина.
"Причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції", - пояснили в Укренерго.
У компанії додали, що крім того, увечері в країні зростає споживання через похолодання.
"Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів", - додали в НЕК.
Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.