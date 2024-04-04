Кудрицький: Укренерго почало готуватися до нового опалювального сезону, шукають протидію російським атакам

В Україні почалася підготовка до наступного опалювального сезону.
Як повідомив керівник Укренерго Володимир Кудрицький на брифінгу в «Українському медіацентрі», у компанії моделюють різні сценарії проходження сезону і обговорюють, що треба зробити, аби пройти його збалансовано і з якомога меншими ризиками.
Крім відновлення пошкоджених енергооб'єктів, за словами Кудрицького, шукатимуть способи протидії російським атакам і збільшення стійкості української енергосистеми.
Керівник Укренерго зазначив, що наразі виробництво електроенергії в Україні зосереджене на декількох майданчиках великих теплових та гідроелектростанцій. Відповідно, їх пошкодження при масованих обстрілах РФ призводить до серйозних проблем з енергопостачанням. Оскільки більшість цих енергооб’єктів зведені ще в 60-70 роках минулого століття, постійно відновлювати їх після ударів росіян буде складно.
Кудрицький вважає, що єдиний сталий шлях убезпечення енергосистеми полягає в децентралізації генеруючих потужностей. Це означає, що замість 15 чи 20 великих електростанцій необхідно побудувати сотні маленьких, що матимуть від 5 до 30 МВт потужності. Вони будуть більш стійкими до цих атак в силу своєї розосередженості.
Також мова йде про різний тип об’єктів генерації. Це не лише сонячні, вітрові, а й високоманеврені газові електростанції, системи накопичення енергії, також сучасна теплова генерація на біогазі та інших відновлювальних видах палива.
Проте для зведення таких енергооб'єктів потрібні інвестори, зауважив Кудрицький. Наразі сиутація на ринку допоміжних послуг така, що ціни і відсутність боргів дозволяють будувати розрахунки, але на балансуючому ринку продовжується процес нарощування боргів.
Кудрицький додав, що Укренерго разом з іншими інституціями працює над тим, щоб в цьому році повністю закрити питання боргів і створити для інвесторів фінансову можливість інвестувати в розподілену генерацію.
Що відомо про останні масовані російські атаки на українську енергосистему
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російська армія 22 березня провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
- За словами Галущенка, комбінований удар окупантів із застосуванням "шахедів", крилатих та балістичних ракет у ніч на 22 березня мав на меті тотальний блекаут для всієї країни.
- Унаслідок масової атаки в Україні було пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми, повідомили в Укренерго. Зокрема, пошкоджені теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація була в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
- На засіданні уряду 22 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що пошкоджені близько 20 підстанцій та електростанції. Група ДТЕК, наприклад, втратила 50% своїх генеруючих потужностей.
- Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко розповів, що рашисти били по двох частинах української енергосистеми: генеруючій та розподільчій, аби завдати максимум шкоди.
- Унаслідок російської нічної атаки 29 березня були пошкодження об'єктів енергетики в шести областях. Йдеться про Дніпропетровську, Вінницьку, Івано-Франківську, Львівську, Черкаську і Чернівецьку.
- Крім того, у ніч на 2 квітня російський БпЛА пошкодив обладнання на одній з підстанцій «Укренерго». Також уламки ракети пошкодили високовольтну повітряну лінію 330 кВ.
- 3 квітня російські окупанти вперше прицільно атакували тилову сонячну електростанцію.