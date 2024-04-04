Окрім ліквідації КРАІЛ, йдеться про посилення вимог по рекламі азартних ігор. Проєкт планують винести на розгляд Ради вже 10-12 квітня.

Сьогодні, 4 квітня, на засіданні профільний податковий комітет рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт, яким пропонується не лише ліквідація Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), а й суттєве обмеження реклами азартних ігор.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Окрім ліквідації КРАІЛ (Ред.: у проєкті 9256д, якого ще немає на сайті) багато норм про посилення вимог по рекламі», – написав парламентар.

LB.ua отримав від джерел текст пояснювальної записки та порівняльної таблиці проєкту.

У коментарі LB.ua Железняк додав, що «проєкт планують винести на розгляд Ради вже 10-12 квітня. Думаю, що перше читання ми пройдемо», – прогнозує депутат.

Зокрема, у разі ухвалення закону реклама азартних ігор буде заборонена:

1) у будь-яких аудіовізуальних та аудіальних медіа незалежно від технології їх розповсюдження;

2) в онлайн-медіа;

3) в усіх друкованих медіа (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

4) у всіх виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

5) засобами внутрішньої реклами;

6) на транспорті, у тому числі на транспортних засобах та обладнанні;

7) за допомогою заходів рекламного характеру;

8) засобами зовнішньої реклами;

9) у місцях проведення масових заходів;

10) у мережі Інтернет, у тому числі на платформах спільного доступу до відео та на платформах спільного доступу до інформації;

11) пропонування або надання будь-якого прямого чи непрямого відшкодування витрат для доступу до участі в азартних іграх;

12) розміщення зображення або згадування азартних ігор, торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, на будь-яких товарах (предметах), крім розміщення на товарах (предметах), пов’язаних із організацією та проведенням азартних ігор;

13) надсилання повідомлень невизначеному колу осіб поштою, електронною поштою, засобами мобільного зв’язку.

За його словами, у рекламі азартних ігор буде заборонена:

- участь осіб, які не досягли 21-річного віку, у тому числі як фотомоделей;

- участь волонтерів та/або військовослужбовців, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд військовослужбовців;

- участь популярних осіб або пряме чи опосередковане схвалення популярними особами азартних ігор, а також використання зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій;

- участь спортсменів, лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд спортсменів, лікарів;

- використання тематики, пов’язаної зі стримуванням та відсіччю збройної агресії рф у період дії правового режиму воєнного стану, а також будь-яких патріотичних закликів та/або символіки, спрямованих на забезпечення державного суверенітету, безпеки та оборони, патріотичне виховання або будь-які інші способи з метою створення оманливого враження про зв’язок між участю в азартних іграх та відсіччю збройної агресії рф.

«Головна норма (якою обходили заборону): Не можуть бути спонсорами суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. За порушення вимог передбачаються санкції включно з позбавленням ліцензії», – додав нардеп.

Щодо участі військових у азартних іграх, то пропонується наступна норма:

«На період дії воєнного стану обмеження участі військовослужбовців в азартних іграх здійснюється шляхом внесення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України», – прописано у пояснювальній записці.

Железняк пояснив, що «обмеження щодо участі військових будуть передані до Уряду, який оперативно зможе регулювати ситуацію. Включаючи повну заборону».

Железняк також згадав ще декілька важливих новацій проєкту:

1. У межах запобігання та протидії заборонених азартних ігор Уповноважений орган здійснює моніторинг мережі Інтернет з метою виявлення вебсайтів, мобільних застосунків, які надають доступ до азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії з порушенням вимог цього Закону.

2. Особа, яка через вебсайт та/або мобільний застосунок організовує, проводить чи надає доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії, зобов’язана на вимогу Уповноваженого органу в строк не більше трьох робочих днів обмежити доступ на (з) території України до такого вебсайту та/або мобільного застосунка.

3. Постачальник послуг хостингу (зберігання інформації) та/або платформа цифрової дистрибуції, на технічних засобах якої розміщений вебсайт або його частина та/або мобільний застосунок, з використанням якого організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії, зобов’язаний на вимогу Уповноваженого органу обмежити доступ на (з) території України до такого вебсайту або його частини та/або мобільного застосунка.

4. Уповноважений орган направляє рішення про вимогу щодо обмеження доступу до вебсайту або його частини з використанням якого організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії до національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України для прийняття розпорядження про блокування доменних імен.

5. Невиконання вимог Уповноваженого органу, передбачених частинами другою – четвертою цієї статті є підставою для звернення до відповідних органів, на які законами України покладено здійснення правоохоронних функцій.

6. Порядок направлення та виконання вимог, визначених частинами другою – четвертою цієї статті, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор.

7. Банк та/або інші учасники платіжного ринку, що діють на території України, зобов’язані застосовувати ризик-орієнтований підхід, а також індикатори підозрілості фінансових операцій та відмовляти у здійсненні платіжних послуг на користь осіб, які організовують, проводять азартні ігри на території України без відповідної ліцензії, або які надають послуги щодо доступу до таких азартних ігор.