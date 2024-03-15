КРАІЛ зобов'язала власників сайтів закрити доступ до низки сервісів, що надають доступ до азартних ігор

Крім того, постачальник послуг хостингу Cloudflare Inc. упродовж трьох робочих днів має обмежити доступ гравців до вебсайту https:// pari2win.net.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей зобов'язала власників низки сайтів, які дають доступ до азартних ігор та не мають ліцензії КРАІЛ, закрити сервіси.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Комісія направила вимоги до осіб, які через вебсайти організовують, проводять чи надають доступ до азартних ігор, аби ті обмежили доступ на (з) території України до таких вебсайтів:

https:// bet2fun5 .online;

https:// bitz6 .vip;

https:// johnny24 .bet;

https:// monoslot4 .com;

https:// simpacasino1 .com.

"Зазначені вебсайти надають доступ до азартних ігор на (з) території України без відповідної ліцензії КРАІЛ, що є грубим порушенням чинного законодавства в сфері азартних ігор. Власники цих сайтів упродовж трьох робочих днів повинні закрити до них доступ", - йдеться в повідомленні КРАІЛ.

Крім того, комісія зобов’язала постачальника послуг хостингу Cloudflare Inc. упродовж трьох робочих днів обмежити доступ гравців до вебсайту https:// pari2win.net.