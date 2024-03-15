Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
Унаслідок атаки на Одесу загинули 16 людей, 55 поранені (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинули 16 людей, 55 поранені (оновлено)
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
ГоловнаЕкономікаБізнес

КРАІЛ зобов'язала власників сайтів закрити доступ до низки сервісів, що надають доступ до азартних ігор

Крім того, постачальник послуг хостингу Cloudflare Inc. упродовж трьох робочих днів має обмежити доступ гравців до вебсайту https:// pari2win.net.

КРАІЛ зобов'язала власників сайтів закрити доступ до низки сервісів, що надають доступ до азартних ігор
Фото: fk-rostselmash.ru

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей зобов'язала власників низки сайтів, які дають доступ до азартних ігор та не мають ліцензії КРАІЛ, закрити сервіси.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Комісія  направила вимоги до осіб, які через вебсайти організовують, проводять чи надають доступ до азартних ігор, аби ті обмежили доступ на (з) території України до таких вебсайтів:

  • https:// bet2fun5 .online;
  • https:// bitz6 .vip;
  • https:// johnny24 .bet;
  • https:// monoslot4 .com;
  • https:// simpacasino1 .com.

"Зазначені вебсайти надають доступ до азартних ігор на (з) території України без відповідної ліцензії КРАІЛ, що є грубим порушенням чинного законодавства в сфері азартних ігор. Власники цих сайтів упродовж трьох робочих днів повинні закрити до них доступ", - йдеться в повідомленні КРАІЛ.

Крім того, комісія зобов’язала постачальника послуг хостингу Cloudflare Inc. упродовж трьох робочих днів обмежити доступ гравців до вебсайту https:// pari2win.net.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies