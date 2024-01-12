Україна попереду! Чому сайт ВРУ випереджає за переглядами інші парламенти світу?

Рух ЧЕСНО проаналізував відкриті дані відвідуваності сайтів парламентів усіх країн-членів ООН. Для цього ми використали показники платформи SimilarWeb , які аналізували також у 2016 , 2018 , 2021 і 2022 роках.

Водночас у першій п’ятірці міст аудиторії сайту ВРУ українським є лише Київ, решта — це міста країн Європи: Гамбург, Відень, Мюнхен і Мадрид. Така зміна відбулася після повномасштабного вторгнення Росії та, ймовірно, пов’язана з великою кількістю біженців, які виїхали до країн Європи й далі цікавляться законодавством.

Понад 94% аудиторії сайту Верховної Ради — користувачі з України, приблизно як і в минулі роки. Це очевидно, і в інших парламентах світу тенденція аналогічна, адже в першу чергу на їхні сайти заходять громадяни цих країн.

Сайт Верховної Ради лідирує серед ресурсів парламентів світу за кількістю переглядів на місяць. У грудні 2023 року він посів перше місце з понад 7,7 млн переглядів. На другому місці — сайт Палати представників США (5,6 млн переглядів), на третьому — парламенту Великобританії (5,5 млн переглядів).

Фото: надано ЧЕСНО

Тенденції 2023 року

З усіх членів ООН ми відібрали десять країн з найвищими показниками за такими критеріями: відвідуваність, тривалість перегляду, глибина перегляду й відсоток відмов. А у країнах з двопалатним парламентом аналізували дані і верхньої, і нижньої палати.

Фото: надано ЧЕСНО

Довідково. Відвідування/сеанс — група взаємодій, які відбуваються на сайті протягом певного періоду часу. Тривалість перегляду — час, протягом якого користувач переглядає сторінку або набір сторінок. Глибина перегляду — кількість сторінок, яку в середньому переглядає один відвідувач. Показник відмов — відсоток відвідувачів, які залишили сайт прямо зі сторінки входу або ж переглянули не більш ніж сторінку сайту.

Фото: надано ЧЕСНО

Сайт Верховної Ради, крім рекордної кількості переглядів протягом місяця, також має найбільший час перебування. Крім того — найменший показник відмов, а за глибиною перегляду входить до трійки лідерів.

Він найбільш відвідуваний серед ресурсів усіх державних органів України. І це логічно, адже на ньому зосереджено величезний масив законодавства й іншої інформації, якою регулярно послуговуються в роботі люди низки професій. Саме таку тенденцію відображає трафік сайту протягом місяця: регулярні пікові відвідування в перші дні тижня й падіння у вихідні.

Фото: надано ЧЕСНО

Користувачі сайту ВРУ, як і раніше, найбільше відвідують сторінки, на яких викладені кодекси, зокрема Цивільний і Кримінально-процесуальний. Водночас дуже показово, що серед найпопулярніших сторінок сайту ВРУ — «Рада онлайн». Це свідчить про значний запит суспільства на трансляцію з парламенту. Власне, за результатами нещодавнього соціологічного опитування, 57% громадян виступають за відновлення онлайн-трансляції засідань на телеканалі «Рада» (який доступний і на сайті).

Крім того, нарешті в соціальному трафіку ВРУ зникли колись популярні російські соцмережі «ВКонтакте» й «Одноклассники», які раніше роками були в першій п’ятірці. Натомість зараз третє місце за соціальним трафіком посідає Telegram, власниками якого є також росіяни. Загалом популярність цієї мережі значно зросла після повномасштабного вторгнення, уже у 2022-му вона з’явилася в даних сайту ВРУ.

Зазначимо, що сайт ВРУ утримує лідерство за кількістю переглядів на місяць уже кілька років поспіль, і це видно, якщо порівняти динаміку відвідувань протягом останніх років. Наприклад, у 2018 році відвідування сайту ВРУ зафіксували на рівні понад 7,8 млн переглядів. Далі відбулося падіння, а з 2021 року триває постійне зростання.

Фото: надано ЧЕСНО

Аудиторія

У 2023 році змінилася географія аудиторії сайту ВРУ. Якщо у 2022-му на другому місці після відвідувачів з України були США, далі — Німеччина, Польща, а на п’ятому місці — Росія, то минулого року на другому місці була Польща (0,73%), на третьому — Німеччина (0,70%), на четвертому — Нідерланди (0,48%) та США (0,47%). Аудиторія з Росії зникла з топу країн за відвідуваністю сайту ВРУ.

Фото: надано ЧЕСНО

Серед джерел трафіку в сайту Верховної Ради найбільша частка, як і в минулі роки, припадає на пошуковий трафік, у грудні 2023 року він становив 57%. На другому місці — прямий трафік (33%), на третьому — реферальний (6%), далі йде соціальний трафік (2,5%) й email (2%).

Цікаво, що торік змінився соціальний трафік сайту ВРУ. Якщо у 2022 році на першому місці були переходи з Facebook (39%), то у 2023-му лідирує YouTube (58%), а частка Facebook зменшилася до 22%. На третьому місці залишається Telegram (9,5%). Натомість місце «ВКонтакте», який у 2022 році ще був у цьому переліку, посів WhatsApp (1,46%).

Найпоширенішими запитами на сайті Верховної Ради у грудні 2023 року були «Конституція України», «ЦПК» і «КУПаП».

Фото: надано ЧЕСНО

Цікавим є і реферальний трафік ВРУ. Наприклад, протягом грудня 2023 року найбільше посилань і переходів на сайт ВРУ було із сайту безоплатної правової допомоги WikiLegalAid (19%), далі йдуть сайт НАЗК (5,53%), видання «Українська правда» (5,51%), Вікіпедія (4,62%) і сайт спільноти програмістів DOU (3,34%).

Фото: надано ЧЕСНО

Враження

Секретом великої відвідуваності сайту ВРУ, серед іншого, є те, що він виконує своє головне призначення — слугує джерелом унікальної інформації, яку громадяни регулярно шукають. Більшість користувачів логічно переходять туди після пошукових запитів щодо кодифікованого українського законодавства. І оскільки Конституція, усі кодекси й закони розміщені на ньому в текстовому форматі, пошукові системи в першу чергу видають сайт ВРУ. В інших країнах закони не завжди розміщені на сайті парламенту, а якщо й розміщені, то не в машиночитних форматах, а, наприклад, у PDF.

Вебаналітики підкреслюють: багаторічне домінування пошукового трафіку на сайті ВРУ свідчить про те, що Google цінує цей ресурс. Адже пошуковики люблять і довіряють сайтам, що розташовані в доменній зоні державних організацій (.gov) або освітніх організацій (.edu). Крім того, вони звертають увагу на вік домену, а сайту Ради вже понад 20 років.

Насправді дуже приємно, що сайт Верховної Ради має чи не найкращий вигляд серед сайтів парламентів країн-членів ООН. Він привабливий візуально і зручний для користувача, а також стабільно і швидко працює навіть в умовах повномасштабної війни. У багатьох країнах сайти парламентів досить прості на вигляд, довго завантажуються і мають просту структуру.

Добре, що сайт українського парламенту є технологічним і рухається у прогресивному глобальному тренді. Кілька років тому змінили його дизайн, а зараз цей процес триває на сайтах парламентських комітетів.

Водночас в умовах великої війни вкрай актуальним залишається питання кібербезпеки, адже російські терористи постійно намагаються зашкодити і в інформаційній площині.