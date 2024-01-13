Кабмін додатково виділив майже 2,5 мільярда гривень на інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, — Шмигаль

Кабінет міністрів України виділив додаткові 2,5 мільярди гривень для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 12 січня.

"Вділяємо з резервного фонду додаткові майже 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. З цих коштів 1,4 млрд грн піде на фортифікаційне обладнання оборонних рубежів. Ще 1,1 млрд грн — на облаштування смуг невибухових загороджень.

Крім того, з резервного фонду ще 120 млн грн виділили для Державної прикордонної служби. Це кошти так само для посилення нашої обороноздатності та інженерно-технічного облаштування кордону.

Міністерство оборони України заявило про новий підхід до будівництва фортифікаційних споруд. Уряд ухвалив постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.