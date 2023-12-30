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Міноборони: Уже більше державних органів зможе закуповувати товари і послуги для будівництва фортифікаційних споруд

Досі цю функцію виконували обласні військові адміністрації.

Міноборони: Уже більше державних органів зможе закуповувати товари і послуги для будівництва фортифікаційних споруд
фортифікаційні споруди, Київщина
Фото: Міноборони,

Міністерство оборони України заявило про новий підхід до будівництва фортифікаційних споруд.

Як повідомила пресслужба відомства, уряд ухвалив постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. 

Досі цю функцію виконували обласні військові адміністрації. Тепер замовниками також стануть:

  • Міноборони;
  • Державна спеціальна служба транспорту;
  • Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. 

Це означає, що будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься уже не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. 

У постанові прописали, що процес фінансування будівництва передбачає виплату авансу обсягом до 70% вартості робіт за договором. Це має допомогти будівельникам зводити фортифікації швидко і там, де це потрібно, зокрема, в небезпечних зонах.

Постанов також встановила єдиний підхід у проєктних рішеннях щодо будівництва, бо досі фортифікаційні споруди зводили несистемно. У Міноборони зазначили, що новий підхід забезпечить створення потужної мережі фортифікацій за єдиною стратегією. 

Для всіх об'єктів застосовуватимуть одні й ті ж:

  • технічні специфікації;
  • архітектурні та інженерні рішення;
  • безпекові вимоги.

Генеральний штаб ЗСУ ухвалюватиме рішення про кількість та місця будівництва об’єктів з урахуванням пропозицій військового командування на місцях. Це забезпечить врахування особливостей ситуації на всіх ключових напрямках фронту. 

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