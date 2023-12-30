Міноборони: Уже більше державних органів зможе закуповувати товари і послуги для будівництва фортифікаційних споруд

Міністерство оборони України заявило про новий підхід до будівництва фортифікаційних споруд.

Як повідомила пресслужба відомства, уряд ухвалив постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Досі цю функцію виконували обласні військові адміністрації. Тепер замовниками також стануть:

Міноборони;

Державна спеціальна служба транспорту;

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Це означає, що будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься уже не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

У постанові прописали, що процес фінансування будівництва передбачає виплату авансу обсягом до 70% вартості робіт за договором. Це має допомогти будівельникам зводити фортифікації швидко і там, де це потрібно, зокрема, в небезпечних зонах.

Постанов також встановила єдиний підхід у проєктних рішеннях щодо будівництва, бо досі фортифікаційні споруди зводили несистемно. У Міноборони зазначили, що новий підхід забезпечить створення потужної мережі фортифікацій за єдиною стратегією.

Для всіх об'єктів застосовуватимуть одні й ті ж:

технічні специфікації;

архітектурні та інженерні рішення;

безпекові вимоги.

Генеральний штаб ЗСУ ухвалюватиме рішення про кількість та місця будівництва об’єктів з урахуванням пропозицій військового командування на місцях. Це забезпечить врахування особливостей ситуації на всіх ключових напрямках фронту.