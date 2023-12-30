Сили оборони завдали ракетні удари по військових об'єктах Бєлгорода, – ЗМІ

Сили оборони завдали кілька ракетних ударів по військових об'єктах Бєлгорода.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в спецслужбах.
"Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають", – повідомило джерело.
Відео вибухів публікують місцеві ТГ-канали.
Неефективна робота російської протиповітряної оборони вже завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.
- Сьогодні вночі Українські безпілотники атакували військові об'єкти у Росії. Вибухи пролунали у Москві, Бєлгороді, Тулі, Твері. Найгучніше було в Брянську, де група дронів вдарила по заводу "Кремній Ел".