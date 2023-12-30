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Сили оборони завдали ракетні удари по військових об'єктах Бєлгорода, – ЗМІ

У російському Бєлгороді "спекотно".

Сили оборони завдали ракетні удари по військових об'єктах Бєлгорода, – ЗМІ
Фото: t.me/breakingmash

Сили оборони завдали кілька ракетних ударів по військових об'єктах Бєлгорода.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в спецслужбах.

"Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають", – повідомило джерело.

Відео вибухів публікують місцеві ТГ-канали.

Неефективна робота російської протиповітряної оборони вже завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.

  • Сьогодні вночі Українські безпілотники атакували військові об'єкти у Росії. Вибухи пролунали у Москві, Бєлгороді, Тулі, Твері. Найгучніше було в Брянську, де група дронів вдарила по заводу "Кремній Ел".
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