Сили оборони завдали ракетні удари по військових об'єктах Бєлгорода, – ЗМІ

У російському Бєлгороді "спекотно".

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Сили оборони завдали кілька ракетних ударів по військових об'єктах Бєлгорода.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в спецслужбах.

"Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають", – повідомило джерело.

Відео вибухів публікують місцеві ТГ-канали.

Неефективна робота російської протиповітряної оборони вже завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.