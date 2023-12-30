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Ключові досягнення СБУ у 2023-ому році: від морських дронів до знешкодження «агентів в рясах»

Західні фахівці визнають, морські дрони СБУ змінили баланс сил на Чорному морі. 

Ключові досягнення СБУ у 2023-ому році: від морських дронів до знешкодження «агентів в рясах»
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

СБУ користується найбільшим рівнем довіри серед правоохоронних органів завдяки ряду досягнень, які Служба продемонструвала в 2023 році. 

Таку думку висловив екс-нардеп, політолог Олександр Черненко і назвав ключові досягнення Служби.

Екс-нардеп оцінив досягнення підлеглих Василя Малюка у боротьбі на Чорному морі. 

«Перемогу на морі американський професор Тімоті Снайдер вважає головною для України в 2023 році. Здобута вона завдяки морським дронам СБУ. Західні фахівці наголошують, що ця розробка Служби змінила баланс сил на Чорному морі. росія, яка вважала себе господарем в регіоні, зараз не контролює ситуацію і фактично вимушена була відвести значну частину флоту, а кораблі чф рф постійно злітають в повітря», – акцентує експерт.

Окремо політолог зупинився на успіхах Служби на фронті.

 «Вартість російської техніки, яку знищили підрозділи СБУ (зокрема бійці центру спецоперацій «А») з початку війни –  понад 2  мільярда доларів. У 2023-ому році  тільки танків Служба знищила більше 500. Серед знищених – новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких майже 5 млн доларів кожен», – підкреслює експерт.  

Також Черненко схвально відгукнувся про боротьбу Служби з «агентами в рясах» та іншими зрадниками. «233 навідника зараз чекають судового вироку. 82 зрадники вже відбувають тривалі терміни ув’язнення.  СБУ взялась за тему, якої держава уникала 30 років і вичистила сітку «агентів в рясах». УПЦ (МП) – розгалужена мережа агентів, яку рф вибудовувала багато років. СБУ вперше за період незалежності почала системно викривати цю мережу. СБУ розслідує понад 70 кримінальних проваджень щодо священнослужителів УПЦ МП», – резюмує експерт.

У відомстві додають, нещодавно фонд «Демініціативи» оприлюднив соціологічне дослідження  з підсумками 2023 року. Довіра до СБУ знаходиться на найвищому рівні за всі часи Незалежності – 71%.

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