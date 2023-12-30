На Таврійському напрямку ворог продовжує наступати великими групами

На Таврійському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Вони продовжують вести штурми великими групами та застосовувати велику кількістю бронетехніки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

Впродовж останніх трьох днів армія РФ активно застосовувала безпілотники, авіацію та ракетні удари по позиціях українських військових.

"Активність артилерії минулої доби дещо знизилася, але ворог завдавав ракетних та авіаударів. Загалом в оперативній зоні ОСУВ "Таврія" їх зафіксовано 12 і 16 відповідно. Також окупанти провели 40 бойових зіткнень і здійснили 876 артобстрілів", – зазначив речник.

Крім того, Штупун додав, що ворог продовжує наступати великими групами та бронетехкою. Штурмові дії велися у напрямку Вербовоого. Крім того, за минулу добу на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 29 атак російської армії.