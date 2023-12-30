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Армія окупантів завдала авіаційних ударів по Луганщині

Люди поступово погоджуються на евакуацію.

Армія окупантів завдала авіаційних ударів по Луганщині
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

За добу окупаційні війська завдали 14 авіаударів по населених пунктах Луганщини та позиціях українських захисників. Люди поступово погоджуються на евакуацію.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Армія РФ завдала масовані авіаційні удари по прифронтових селах та укріпленнях українських оборонців. Зафіксовано щонайменше 14 авіаударів. Зокрема, в районах Макіївки, Невського, Серебрянського лісництва. Невське, Білогорівка та території навколо потрапили під щільні мінометний та артилерійський обстріли

"Переживши масштабний російський авіаційній обстріл, жителі Невського поступово погоджуються на евакуацію. Наші поліцейські допомогли дістатися до родичів, що мешкають в інших регіонах країни, 69-річній та 48-річній жінкам. Представники Красноріченської громади вже запитали про першочергові потреби врятованих", – пише Лисогор.

У Невському внаслідок авіаудару літній чоловік отримав осколковий перелам ребра, вогнепальні рани грудної клітини, травму голови.

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