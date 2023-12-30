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Внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині постраждали п'ятеро людей

Російська армія напередодні завдала масованих ударів по Красногорівці, Авдіївці та Торецьку Донецької області.

Внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині постраждали п'ятеро людей
Фото: прокуратура Донецької області

Внаслідок масованих ударів по Красногорівці, Авдіївці та Торецьку Донецької області постраждали п'ятеро людей. 

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

У Красногорівці снаряди влучили по приватному сектору — поранено 41-річного чоловіка і жінку 83 років. Ще один 79-річний чоловік дістав поранення, перебуваючи у власному будинку.

В Авдіївці через удари РФ тілесні ушкодження дістав 50-річний житель. Його у вкрай важкому стані доправили до лікарні. У Торецьку на власному подвір'ї дістала осколкові поранення та перелом ноги жінка 60 років. Війська РФ обстрілювали ці населені пункти з артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град" .

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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