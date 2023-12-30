Сили оборони за добу ліквідували 750 окупантів та 16 ворожих танків, – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 56 бойових зіткнень . Найбільше ворожих атак Сили оборони відбили на Авдіївському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно склали:

Впродовж доби Сили оборони знищили ще +750 російських солдатів та 16 ворожих танків. Втрати ворога сягають 358 270 осіб, – пише Генеральний штаб ЗСУ .

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