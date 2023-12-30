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Сили оборони за добу ліквідували 750 окупантів та 16 ворожих танків, – Генштаб

Загальні втрати противника сягають 358 270 осіб.

Сили оборони за добу ліквідували 750 окупантів та 16 ворожих танків, – Генштаб
Фото: EPA/UPG

Впродовж доби Сили оборони знищили ще +750 російських солдатів та 16 ворожих танків. Втрати ворога сягають 358 270 осіб, – пише Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 358270 (+750) осіб / persons,
  • танків ‒ 5969 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11053 (+20) од,
  • артилерійських систем – 8434 (+17) од,
  • РСЗВ – 939 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 621 (+1) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1708 (+88),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11244 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1260 (+6)

Дані уточнюються.

За минулу добу на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак Сили оборони відбили на Авдіївському напрямку.

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