В Києві тривають пошуково-рятувальні роботи після російської ракетної атаки

На даний час відомо про 9 загиблих і про 30 постраждалих.

Після російської ракетної атаки у двох районах Києва тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це розповів речник КМВА Михайло Шаманов.

“На жаль, наслідки ще ліквідовуються. Зараз ведуться пошуково-рятувальні роботи, зокрема, це Подільський район і Шевченківський. На даний час відомо про 9 загиблих... і про 30 постраждалих”, - сказав Шаманов.

Він зазначив, що у потерпілих є як закриті черепно-мозкові, так і мінно-вибухові травми, а також порізи тв переломи кінцівок.

“Один пацієнт має дуже сильні опіки всього тулуба, четверо постраждалих у важкому стані, у десяти стан середньої тяжкості. Всім їм зараз надається максимальна допомога ... у різних лікарнях Києва”, - наголосив речник КМВА.