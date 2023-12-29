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В Києві тривають пошуково-рятувальні роботи після російської ракетної атаки

На даний час відомо про 9 загиблих і про 30 постраждалих.

В Києві тривають пошуково-рятувальні роботи після російської ракетної атаки
Фото: EPA/UPG

Після російської ракетної атаки у двох районах Києва тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це розповів речник КМВА Михайло Шаманов.

“На жаль, наслідки ще ліквідовуються. Зараз ведуться пошуково-рятувальні роботи, зокрема, це Подільський район і Шевченківський. На даний час відомо про 9 загиблих... і про 30 постраждалих”, - сказав Шаманов.

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Він зазначив, що у потерпілих є як закриті черепно-мозкові, так і мінно-вибухові травми, а також порізи тв переломи кінцівок.

“Один пацієнт має дуже сильні опіки всього тулуба, четверо постраждалих у важкому стані, у десяти стан середньої тяжкості. Всім їм зараз надається максимальна допомога ... у різних лікарнях Києва”, - наголосив речник КМВА.

  • Внаслідок ранкової російської атаки по території України станом на зараз відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених.
  • Згодом Зеленський повідомив, що під час нічної і ранкової атаки РФ випустила на Україну приблизно 110 ракет. Атаки, серед іншого, зазнали, пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Президент додав, що "Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «кинджали», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505".
  • Внаслідок атаки по території України, у 16 областях пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Станом на 13.00 було відомо про загибель 18 людей. Протягом дня ця цифра зростала. 
  • У декількох областях України через обстріли були відключення світла. Зокрема, у Київській, Дніпропетровській та інших.
  • Через обстріл у Києві зафіксували локальне погіршення якості повітря. У північній частині міста фіксувалося підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток (пилу). 
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