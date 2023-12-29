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Відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок російського удару, – Клименко

53 людини врятували співробітники ДСНС.

Відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок російського удару, – Клименко
Фото: Ігор Клименко

Внаслідок ранкової російської атаки по території України станом на зараз відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених.

Такі дані озвучив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"53 людини сьогодні врятували титани з ДСНС, 8 із врятованих дістали з-під завалів. Станом на зараз відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару росії по території України. ", – написав він о 19.29.  

Також подякував усім, "хто сьогодні рятував, допомагав, піклувався. Хто робив неможливе заради порятунку інших".

29 грудня Росія влаштувала наймасованішу атаку на українські міста: Київ, Львів, Конотоп, Одесу, Дніпро та іншіВідбій тривоги в більшості регіонів оголосили після 9 ранку. 

Речник ПС Юрій Ігнат повідомив, що стільки цілей на моніторах ще не бачили. 

Зафіксовано 51 ворожий обстріл. 

  • Згодом Зеленський повідомив, що під час нічної і ранкової атаки РФ випустила на Україну приблизно 110 ракет. Атаки, серед іншого, зазнали, пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Президент додав, що "Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «кинджали», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505".
  • Внаслідок атаки по території України, у 16 областях пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Станом на 13.00 було відомо про загибель 18 людей. Протягом дня ця цифра зростала. 
  • У декількох областях України через обстріли були відключення світла. Зокрема, у Київській, Дніпропетровській та інших.
  • Через обстріл у Києві зафіксували локальне погіршення якості повітря. У північній частині міста фіксувалося підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток (пилу). 
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