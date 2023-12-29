Відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок російського удару, – Клименко

Внаслідок ранкової російської атаки по території України станом на зараз відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених.

Такі дані озвучив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"53 людини сьогодні врятували титани з ДСНС, 8 із врятованих дістали з-під завалів. Станом на зараз відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару росії по території України. ", – написав він о 19.29.

Також подякував усім, "хто сьогодні рятував, допомагав, піклувався. Хто робив неможливе заради порятунку інших".

29 грудня Росія влаштувала наймасованішу атаку на українські міста: Київ, Львів, Конотоп, Одесу, Дніпро та іншіВідбій тривоги в більшості регіонів оголосили після 9 ранку.

Речник ПС Юрій Ігнат повідомив, що стільки цілей на моніторах ще не бачили.

Зафіксовано 51 ворожий обстріл.