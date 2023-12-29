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У чотирьох областях та в Києві ще ліквідовують наслідки російської атаки

Пожежі, що виникли внаслідок обстрілів ліквідовано, за винятком Львівщини, де ще триває гасіння загорання.

У чотирьох областях та в Києві ще ліквідовують наслідки російської атаки
Фото: EPA/UPG

Станом на 14:30 рятувальники ще працюють на місцях розбору завалів у 4 областях та Києві. 

"Пожежі, що виникли внаслідок обстрілів ліквідовано, за винятком Львівщини, де ще триває гасіння загорання", – повідомили в МВС. 

У Дніпрі триває розбір завалів приватного будинку та пошуки 1 людини. 

У столиці рятувальники розбирають завали на складі будматеріалів. Також триває розбір завалів та пошук людей у 2-х зруйнованих складських будівлях Києва.

В Одесі продовжуються аварійно-рятувальні роботи в 16-поверховому житловому будинку, а також у 3 поверховому житловому будинку. 

У Запоріжжі вогнеборці працюють на місцях удару по 2-х приватних будинках, тривають пошуки людини.

На Львівщині триває ліквідація пожежі у цеху.

Станом на 13.00 повідомляли про те, що 18 цивільних загинуло, 132 поранені внаслідок російської атаки. Проте згодом кількість постраждалих збільшилась. Зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі та Києві. 

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