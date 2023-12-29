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У Бериславі на Херсонщині росіяни скинули з дрона вибухівку на літнього чоловіка

Чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги.

У Бериславі на Херсонщині росіяни скинули з дрона вибухівку на літнього чоловіка
Фото: Поліція Херсонської області

Херсонська ОВА повідомила, що російська армія продовжує обстрілювати населені пункти Херсонщини. 

Зранку під вогнем ворога був Берислав. Російська армія вдарила з безпілотника по 70-річному місцевому жителю, який їхав містом на скутері. 

Внаслідок скидання вибухового предмета чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги. 

Також сьогодні до лікарні звернувся 63-річний чоловік, який учора потрапив під обстріл у селі Червоний Маяк. У нього діагностували вибухову травму, струс мозку та поранення голови. 

Потерпілим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

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