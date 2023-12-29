16 областей атакувала РФ протягом доби, – ОВА

У Хмельницькій області під час нічної повітряної тривоги сили ППО знешкодили три БпЛА типу Shahed. За попередньою інформацією, цивільне населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань нема, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок. Ця інформація стосується нічних обстрілів і атак за минулу лобу, дані щодо атаки 29 грудня – тут.

В Івано-Франківській під час ранкової тривоги попередньо збито дві ракети. Інформації по постраждалих немає, пошкоджень також.

У Львівській вночі були влучання "шехедів" у об‘єкт критичної інфраструктури. Також зранку внаслідок ракетних ударів, за попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі та загиблий. В одному з ліцеїв міста почалася пожежа.

У Київській області працювала ППО. Фіксуються факти падіння уламків. Інформація щодо наслідків уточнюється. В столиці в кількох районах внаслідок падіння уламків та вибухів є пошкоджені обʼєкти, житлові будинки. Інформація щодо кількості постраждалих в столиці наразі уточнюється.

У Луганській учора упродовж дня окупанти завдали по Невському близько 20 ударів з неба. Зруйновано щонайменше п’ять приватних будинків. За добу по області противник здійснив 154 обстріли (569 снарядів).

У Харківській окупанти завдали понад 20 ударів по Харкову, попередньо – ракетами С-300. Зранку в результаті ворожого удару зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства і медзакладу. В результаті обстрілу Харкова, за попередніми даними, одна людина загинула, вісім поранено. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Ворог завдав авіаційних ударів у районі Петропавлівки та Глушківки. ЗСУ відбили впродовж доби 24 атаки ворога біля Синьківки. Учора в результаті обстрілу Вовчанська уламкових поранень зазнали дві жінки 63 та 70 років та чоловік (дані встановлюються), одну з постраждалих госпіталізували, ще одна 50-річна жінка загинула. Також ворог завдав удару по Глушківці, поранень зазнали три цивільних жінки 61 та 72 років, постраждалих з уламковими пораненнями доставили до лікарні; зруйновано два житлових будинки, ще чотири – пошкоджено.

У Запорізькій минулої доби рашисти завдали 186 ударів по 25 населених пунктах області. Загарбники атакували 48 безпілотниками Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Новодарівку, Полтавку, Гуляйпільське, Темирівку, Левадне та П'ятихатки, обстріляли з ракетних систем залпового вогню Малу Токмачку й Степногірськ, а також вгатили авіаційним снарядом по Новодарівці. 135 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Щербаків, Лугівського, Малинівки, Білогір'я, Степового, Кам'янського, Приморського, Біленького та інших міст і сіл на лінії вогню. Загинула 84-річна жителька Оріхова, а також мешканці Біленького 47 та 62 років. Внаслідок ворожих атобстрілів поранення отримали троє жителів Біленького 62, 66 та 67 років, а також 39-річний оріхів'янин. Крім цього, в результаті удару по Оріхову травмовано чотирьох поліцейських. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Житомирській, за попередніми даними, вночі під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили ворожу повітряну ціль. Жертв та постраждалих немає. Інформація уточнюється, ведуться слідчі дії.

У Черкаській уночі силами мобільної вогневої групи збито "шахед" у Звенигородському районі. Без потерпілих і руйнацій. Дані щодо наслідків з'ясовуються.

У Чернігівській за добу – шість обстрілів (29 вибухів). Ворог бив із мінометів, артилерії та застосував FPV-дрон. Під обстрілами – Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Сумській сьогодні вранці російські терористи скоїли черговий злочин проти мирного населення. Ворог завдав, попередньо, ракетний удар по Конотопу. Внаслідок обстрілу травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загорання автомобіля. На місці працюють усі необхідні служби. Інформація уточнюється. Також у небі сили протиповітряної оборони знищили два ворожих БпЛА типу “Шахед”. Учора протягом дня окупанти здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 296 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади. Есманьська громада: в результаті одного з обстрілів отримала поранення місцева жителька, її госпіталізовано. Середино-Будська громада: 76 мін скинули росіяни на територію громади. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння.

У Дніпропетровській вчора – дев'ять дронів-камікадзе, шість артобстрілів Нікопольського району за добу. Під ударом були села Покровської громади. Більшість атак – по райцентру. У місті загинув молодий хлопець. Постраждала 70-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 17 приватних будинків та дві багатоповерхівки. Одна господарська споруда знищена, п'ять – потрощені, побиті 40 сонячних панелей, авто, газогони та лінії електропередач, адмінбудівля. Ніч – тихо. Зранку гучні вибухи у Дніпрі, там є загиблі і поранені.

У Донецькій під вогнем рашистів – 13 населених пунктів: Курахове, Гостре, Очеретине, Бердичі, Новоселівка Перша, Орлівка, Авдіївка, Красногорівка, Єлизаветівка, Уманське, Зоряне, Нью-Йорк, Селидове. Пошкоджено 13 житлових будинків (з них два – багатоквартирні), адміністративна будівля ЦЗФ "Коротченко", цивільний автомобіль, технологічний трубопровід, два вагони, ЛЕП, два котли енергоблоків. За добу на Донеччині: один загиблий, двоє поранених.

У Миколаївській вчора та цієї ночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили ворожий розвідувальний БпЛА типу "Мерлін-ВР" та три БпЛА типу Shahed-131/136.Також вночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по Очакову. Постраждалих немає. Учора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих. Також вчора та сьогодні вночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по Солончаках Куцурубської громади. Постраждалих немає.

В Одеській цієї ночі ворог спрямував чергову дронову атаку. По регіону було випущено 10 дронів. В Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури. А в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Потім вдарили ракетами, є загиблі і поранені.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 121 обстріл (632 снаряди), з них по Херсону – три артилерійських обстріли (14 снарядів). Рашисти поцілили у райони 37 населених пунктів області, поштове відділення у Бериславському районі, навчальний заклад у Херсоні. Більш ніж десяток разів ударили по Золотій Балці Новоолександрівської громади. Ворожим вогнем пошкоджено поштове відділення. У приміщеннях повибивало вікна. Поранення отримав чоловік, 60 років.Також ворог обстріляв Новотягинку. Внаслідок обстрілу населеного пункту постраждав 38-річний чоловік. У нього діагностували контузію та вибухову травму. Лікарі оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості. Йому надали медичну допомогу. Вчора російські окупанти гатили по середмістю Херсона. Били по житлових будинках. Подекуди на місцях влучання вирували пожежі. Постраждала 92-річна жінка. У неї діагностували отруєння продуктами горіння. Потерпілій надається медична допомога. За добу по області: три людини дістали поранення.