Фото: ДСНС

Цієї ночі російська армія влаштувала декілька хвиль атак на українські міста. Пошкодження є в декількох регіонах. Загинули щонайменше 28 людей, 108 поранені. Відбій тривоги в більшості регіонів оголосили після 9 ранку.

Загалом росіяни випустили близько 110 ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. За даними Повітряних сил, ракети змінювали курс.

Речник ПС Юрій Ігнат повідомив, що стільки цілей на моніторах ще не бачили.

Під ударом декілька разів опинився Харків. О 7:31, а потім о 7:51 голова ОВА Синєгубов повідомив про нові удари. До того мер міста Ігор Терехов написав про обстріл близько 7 ранку.

"Харків знову під обстрілом – вдруге за цей ранок. Є щонайменше чотири прильоти", – повідомив мер міста Ігор Терехов.

До того, за попередніми даними, Харків обстрілювали двома видами ракет – С-300 та Х-22. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є певні проблеми з подачею електрики для транспорта, але фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж задіяли тролейбуси на автономному ходу.

Водночас, за даними голови ОВА, по місту росіяни завдали близько 10 ударів. Загалом станом на 8 ранку росіяни провели три хвилі обстрілів міста. Станом на 8:35 внаслідок ударів окупантів по Харкову троє людей загинули – працівники підприємства.

"На жаль, троє чоловіків загинули внаслідок ударів російських окупантів. Це були працівники одного із цивільних підприємств. Ще 11 осіб отримали поранення", – повідомив Синєгубов.

Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста: медична установа, склади, цивільні підприємтсва. Дані уточнюються.

В Одесі уламки збитого дрона пошкодили багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Окрім того, ворог атакував місто вранці, повідомив речник УДА Південь Братчук. Загинули троє, поранені 22 людини.

Фото: Суспільне Наслідки обстрілу Одеси

Фото: тг-канал Олега Кіпера/Одеська ОВА

Фото: тг-канал Олега Кіпера/Одеська ОВА

Фото: тг-канал Олега Кіпера/Одеська ОВА

Фото: тг-канал Олега Кіпера/Одеська ОВА

У Сумській області, в Конотопі, внаслідок обстрілу травмовані три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто, пише "Суспільне Суми".

У Львові – декілька влучань, місто атакували близько 10 ударних безпілотників і ракети. "Маємо загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей. На місці працюють оперативні служби", – повідомив мер міста Андрій Садовий.

Після атаки на критичну інфраструктуру росіяни вдарили ракетами. Є пошкодження багатоповерхівок. За попередніми даними, загинула одна людина, щонайменше 13 поранені. Пошкоджено три школи і дитсадок.

Фото: скриншот Пошкодження будинку у Львові

Фото: тг-канал Андрій Садовий Наслідки обстрілу Львова

Фото: Андрій Садовий

У Києві вранці під час ракетної атаки пролунали вибухи. Кількість жертв станом на 12:35 – двоє, 28 людей поранені. У Подільському районі горів склад на площі орієнтовно 3000 м2. Станом на 11:37 було відомо про загиблого і 24 поранених. Проводиться пошук потерпілих. В Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загорання трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявлено одного потерпілого. В Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загорання на території гаражів ліквідовано. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, шість постраждалих. В Дарницькому районі є пошкодження житлових будинків. Пошкоджено будинки у приватному секторі.

У Дніпрі теж було чути вибухи. "Є постраждалі та загиблі. Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА", – повідомив мер Філатов. У МОЗ повідомили, що пошкоджено медзаклад, але, на щастя, медики і пацієнти були в укритті.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

За оновленими даними від голови ОВА, попередньо постраждали майже півтора десятка людей. Чотири – загинули.

У Дніпрі – "приліт" по торговельному центру. Виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок (у ньому всі були в укритті, без постраждалих). Загинули четверо, поранені 15 людей.

У Запоріжжі загинули чотири людини, 10 поранені. Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру.