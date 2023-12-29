У Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна військкомату

Чоловіка госпіталізували у лікарню швидкої медичної допомоги.

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Вдень 28 грудня у Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна будівлі ТЦК та СП.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що чоловіка госпіталізували у лікарню швидкої медичної допомоги у Чернівцях.

Чоловік живий, у стабільному стані, перебуває у нейрохірургічному відділенні, розповіли у лікарні.