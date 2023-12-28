На кордоні з Румунією бійці ДПСУ затримали буйного правопорушника

Бійці ДПСУ затримали неподалік українсько-румунського кордону ймовірного порушника.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Чоловіка 1998 року народження, який рухався до кордону, минулої ночі виявили прикордонники Чернівецького загону за допомогою безпілотника.

“Під час затримання правопорушник чинив опір та застосував проти наряду балончик з перцевим газом”, - розповіли в ДПСУ.

Один з прикордонників отримав хімічний опік очей, його шпиталізували, зараз стан його здоров’я задовільний.

Троє колишніх депутатів Верховної Ради після початку повномасштабного вторгнення перетнули кордон по системі "Шлях" під виглядом волонтерів, які їдуть за гуманітарною допомогою, і не повернулися в Україну. Це Сергій Кацуба, Олександр Третьяков та Олександр Зац.

З початку цього року прикордонники викрили понад 220 протиправних груп, які спеціалізувалися на трансфері українських чоловіків за кордон.

В ніч на 25 грудня прикордонники Мукачівського загону затримали трьох чоловіків, які намагалися переплисти річку Тиса, що на Закарпатті, щоб потрапити до Угорщини. За "різдвяний тур" на гумовому човні до Угорщини троє чоловіків заплатили $17000.

СБУ викрила три схеми втечі за кордон ухилянтів у різних областях. Серед затриманих – хірург ВЛК.

Тим часом у Раді готують законопроєкт щодо мобілізації і демобілізації, який передбачає обмеження прав ухилянтів.