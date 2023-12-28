Поліцейські підозрюють ще одного мешканця Харківщини у співпраці з окупантами

Співробітники поліції підозрюють мешканця Харківської області у колабораційній діяльності.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Перебуваючи на тимчасово окупованій території, чоловік добровільно обійняв посаду старости села Лук’янці Харківського району Харківської області”, - розповіли в поліції.
Уточнюється що під час роботи він виконував вказівки окупаційної адміністрації, збирав списки місцевих жителів для отримання гуманітарної та матеріальної допомоги від окупаційної влади.
Також чоловік надавав вказівки старшим вулиць, відвідував наради та брав участь у зборах громадян з представниками окупаційної адміністрації.
Правоохоронці заочно повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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