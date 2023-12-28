Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Полювання на «Ропуху»
Полювання на «Ропуху»
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліцейські підозрюють ще одного мешканця Харківщини у співпраці з окупантами

Про підозру чоловіку повідомили заочно.

Поліцейські підозрюють ще одного мешканця Харківщини у співпраці з окупантами
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції підозрюють мешканця Харківської області у колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Перебуваючи на тимчасово окупованій території, чоловік добровільно обійняв посаду старости села Лук’янці Харківського району Харківської області”, - розповіли в поліції.

Уточнюється що під час роботи він виконував вказівки окупаційної адміністрації, збирав списки місцевих жителів для отримання гуманітарної та матеріальної допомоги від окупаційної влади. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також чоловік надавав вказівки старшим вулиць, відвідував наради та брав участь у зборах громадян з представниками окупаційної адміністрації.

Правоохоронці заочно повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies