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Тероборона вбила і поранила за три дні понад 240 росіян у Кремінських лісах на Луганщині

У перший день масованого штурму наші бійці знищили 23 окупанти, ще 80 поранили.

Тероборона вбила і поранила за три дні понад 240 росіян у Кремінських лісах на Луганщині
Фото: скриншот відео

За три дні волинські тероборонівці вбили і поранили у Кремінських лісах Луганщини понад 240 росіян.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, 25 грудня ворог вдався до масованого штурму позицій Волинської бригади тероборони.

"Бій тривав упродовж усього дня – Сили оборони ліквідували 23 окупантів, ще 80 було поранено. Під час відбиття ворожого штурму в активі наших захисників чотири знищених, два пошкоджених і один «затрофеєний» танк, знищена БМП, два знищених і два пошкоджених МТ-ЛБ", - розповів Лисогор.

Ще за два дні наші захисники знівелювали спроби ворожого штурму позиції 100-ї бригади ТрО. У результаті загарбники втратили іще 39 осіб вбитими, і 101 – пораненими. Також росіяни позбулися ще двох одиниць бронетехніки – танка і МТ-ЛБ.

  • За даними Генштабу ЗСУ, втрати росіян станом на 28 грудня уже склали близько 355750 осіб.
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