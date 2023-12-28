Росіяни спробували прорвати оборону українських підрозділів на Бахмутському напрямку, - Генштаб

Також окупанти провели 13 безуспішних штурмових дій, щоб вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили три атаки росіян поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Упродовж доби на фронті загалом відбулись 42 бойові зіткнення. Ворог завдав два ракетні та 40 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по два - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські засоби та два склади боєприпасів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 28 грудня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси, Леонівка, Бучки Чернігівської області; Середина-Буда, Студенок, Волфине, Миропілля, Угроїди, Рясне, Попівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Кам'янка Харківської області;

та артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси, Леонівка, Бучки Чернігівської області; Середина-Буда, Студенок, Волфине, Миропілля, Угроїди, Рясне, Попівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Кам'янка Харківської області; на Куп’янському українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Також противник завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки та Глушківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;

українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Також противник завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки та Глушківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області; на Лиманському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Колодязі, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Переїзне Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Колодязі, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Переїзне Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки, Нью-Йорк Донецької області;

під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки, Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському наші захисники відбили 11 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області;

наші захисники відбили 11 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Гостре, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка;

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Гостре, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка; на Шахтарському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Урожайне, Макарівка, Рівнопіль Донецької області;

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Урожайне, Макарівка, Рівнопіль Донецької області; на Запорізькому Сили оборони відбили два атаки в районах Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області. Тут противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Кам’янське Запорізької області;

Сили оборони відбили два атаки в районах Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області. Тут противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Кам’янське Запорізької області; у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Золота Балка, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Херсон, Софіївка та Станіслав Херсонської області.

Росіяни також не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, упродовж доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Українські воїни стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.