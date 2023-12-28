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Троє розстріляних росіянами полонених були бійцями 82-ї бригади, - Генштаб

Тіла загиблих воїнів евакуювали з поля бою.

Троє розстріляних росіянами полонених були бійцями 82-ї бригади, - Генштаб
Скриншот відео
Фото: Скриншот відео

Троє військовополонених українців, яких розстріляли російські окупанти у Запорізькій області, служили в 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ці кадри – черговий доказ воєнного злочину військовослужбовців збройних сил Російської Федерації

Невстановлені особи з числа військовослужбовців ЗС РФ чи інших військових формувань держави-агресора, діючи умисно, в порушення законів та звичаїв війни, перебуваючи на лінії бойового зіткнення в одному з районів Запорізької області, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 р., а також інших норм міжнародного гуманітарного права, умисно вбили людей, захищених в умовах збройного конфлікту. А саме - трьох військовослужбовців 82 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ, які вибули зі строю внаслідок потрапляння у полон (hors de combat) після отримання поранень та контузій різних ступенів тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Загиблих воїнів було евакуйовано з поля бою.

Дане кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали справи будуть передані до Міжнародного кримінального суду.

"Рано чи пізно, військові злочинці з Російської Федерації будуть відповідати за свої звірства перед міжнародним кримінальним трибуналом. Правда на нашому боці. Нас не зламати! Ми помстимося за кожного українця, за кожен клаптик землі, на яку терористична Росія принесла горе. Ворог буде покараний!", - наголосили в Генштабі.

  • У грудні біля Роботиного на Запоріжжі росіяни розстріляли трьох полонених. Відео потрапило до соцмереж. Пізніше прокуратура встановила імена вбитих українських військових. Також правоохоронці мають підстави вважати, що до убивства українських військовополонених причетні представники 76-ї десантної дивізії РФ, яка відома своїми воєнними злочинами, скоєними на Київщині.
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