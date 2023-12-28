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Директор однієї з філій ДП “Ліси України” систематично отримував хабарі від підлеглих, – Офіс Генпрокурора

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Директор однієї з філій ДП “Ліси України” систематично отримував хабарі від підлеглих, – Офіс Генпрокурора
Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці повідомили про підозру директору однієї з філій Центрального лісового офісу ДП “Ліси України” у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, посадовець систематично вимагав хабарі від підпорядкованих працівників лісового господарства. Кошти необхідно було надати за нібито “вирішення питань” з контролюючими та правоохоронними органами у разі виявлення порушень в їхній діяльності.

Під час застосування заходів адміністративного впливу, а саме накладення стягнень у вигляді доган, керівник філії наказував підлеглим штучно зменшувати об’єм видобутої лісопродукції. Надалі її реалізовувати за готівку як необліковану.

Правоохоронці задокументували декілька епізодів отримання підозрюваним неправомірної вигоди.

Керівника філії затримали у порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час отримання частини хабара – 4 тис доларів США.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

  • Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства). “Ліси “України” було створене минулого року. В її управлінні перебуває 6,7 млн га лісів.
  • Влітку цього року гендиректор "Лісів України" анонсував жорсткі кадрові чистки на всіх рівнях із залученням правоохоронців.
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