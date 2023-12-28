Водночас чиновники Шевченківської РДА провели повну оплату по договору з підрядником на понад 1,5 млн грн.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами заволодіння бюджетними коштами та службової недбалості під час робіт з облаштування та будівництва укриття на території одного з дитсадків у Києві.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Встановлено, що Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА за результатами проведення публічних закупівель уклало договори про закупівлю робіт з розробки проєктно-кошторисної документації та капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі на суму понад 1,5 млн грн.

Службові особи Шевченківської РДА та підрядник підписали акти приймання-передачі виконаних робіт та провели повну оплату по договору. Водночас, роботи не виконані, а сам об’єкт будівництва зазнав пошкоджень.

Під час виконання робіт на об’єкті будівництва 28 грудня 2023 року просів фасад будівлі.

За попередніми даними, причиною деформації стін будівлі стала виїмка ґрунту під будівлею для облаштування споруди цивільного захисту. Можливою передумовою цього могли послужити прорахунки при розробці проєктно-кошторисної документації або ж ухилення підрядниками від проєкту капітального ремонту під час безпосереднього виконання робіт.

Підрядник є переможцем ще двох аналогічних процедур публічних закупівель, проведених Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА у 2023 році, оплати проведено у повному обсязі.

Вказані обставини можуть свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів службовими особами Шевченківської РДА, заволодіння коштами підрядником та підроблення виконавчої будівельної документації.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на вилучення оригіналів тендерної документації, та вирішується питання щодо призначення будівельно-технічної експертизи.