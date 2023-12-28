Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
Полювання на «Ропуху»
Полювання на «Ропуху»
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві юні послідовники популярного російського серіалу побили і пограбували підлітка, – поліція

Вони планували продовжити цю “діяльність”.

У Києві юні послідовники популярного російського серіалу побили і пограбували підлітка, – поліція
Фото: Поліція Києва

Столична поліція повідомила про викриття групи юнаків, які готувались вчинити серію злочинів на території столиці.

Наслідуючи приклад російського серіалу, порушники організували та скоїли напад на 16-річного хлопця. Двом фігурантам, серед яких неповнолітній, оголошено про підозру у вчиненні грабежу із застосуванням насильства. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

На початку грудня цього року до поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що невідомі побили та пограбували його 16-річного сина. До розкриття цього злочину були залучені оперативники, ювенальні поліцейські, слідчі та аналітики кримінального аналізу. 

Правоохоронці оперативно встановили причетних до скоєння злочину та доставили їх до відділку поліції. 

За даними поліції, група юнаків, серед яких переважно неповнолітні, планувала вчиняти злочини на території столиці. Зловмисники залучили до своєї протиправної діяльності дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів. 

Надалі, компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч. Так відбулось і цього разу – молодики побили хлопця, коли той прямував на побачення та відібрали мобільний телефон. Ґаджет потерпілого одразу здали до ломбарду, а "виручені" кошти розподілили між собою. 

Порушники зізнались, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати.

  Викрадений мобільний телефон поліцейські розшукали та вилучили у якості речового доказу. 

Двом фігурантам, 2006 та 2007 років народження, слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – це грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану. 

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies