Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі

Керівник Департаменту протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов заявив, що правоохоронці встановили імена українських військовополонених, яких розстріляли російські окупанти у Запорізькій області, повідомляє Укрінформ.

“Ми можемо підтвердити справжність відео. Ми встановили наших військовослужбовців, які було жорстоко вбиті… У нас є дані про конкретну бригаду і конкретні прізвища і найближчим часом вони будуть відомі”, - сказав Бєлоусов в ефірі Радіо Свобода.

За словами Бєлоусова, правоохоронці мають підстави вважати, що до убивства українських військовополонених причетні представники 76-ї десантної дивізії РФ, яка відома своїми воєнними злочинами, скоєними на Київщині.

Представник ОГП наголосив, що цей випадок є непоодиноким, і, за даними українських правоохоронців, зафіксовано десятки випадків убивства росіянами українських військовополонених.

“Лише протягом останнього місяця в районі цього населеного пункту вже був випадок використання наших військовополонених як “живого щита”. Це говорить про системність практик і про те, що це непоодинокий випадок. Це точно знає командування РФ, підлеглі якого здійснюють ці злочини”, - зазначив Бєлоусов.

Він назвав розстріл українських військових цинічним порушенням третьої Женевської конвенції, яка стосується поводження з військовополоненими.