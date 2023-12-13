Російські солдати атакують українські позиції, прикриваючись українськими військовополоненими, - Радіо Свобода

Українські військові зараз не мають інформації про подальшу долю цих полонених.

Російські солдати ведуть полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними. Відповідне відео Радіо Свобода отримало від українських військових.

У майже 19-хвилинному відео, знятому в околицях Роботиного Запорізької області видно, як група військових РФ йде в напрямку українських позицій. Попереду них йдуть беззбройні люди з піднятими догори руками.

На видео помітно, що троє беззбройних одягнені у форму, що відрізняється від форми людей зі зброєю, ймовірно у однострої ЗСУ.

Російські військові періодично стріляють з автоматів у бік український позицій, а один із росіян фізично прикривається українським полоненим. Інший російський військовий кидає ймовірно гранату в бік українських позицій.

Українські бійці, які надали відео, зазначили, що це “розвідка боєм” для виявлення вогневих засобів на позиціях ЗСУ.

За кілька секунд поблизу групи російських солдатів та беззбройних вибухає, ймовірно, граната, потім українці відкривають по групі вогонь зі стрілецької зброї. Росіяни присідають і продовжують пересуватись вперед під прикриттям полонених. Вони ховаються від вогню ЗСУ у ямах, кущах та пагорбах, в цей час один із полонених стоїть попереду них на колінах.

Російський військовий стріляє з автомата в напрямку одного з полонених, після цього полонені починають бігти в протилежному від позицій ЗСУ напрямку. Один з полонених біжить і відривається від росіян, солдат армії РФ стріляє з автомату в його бік. Згодом видно, що тіло бійця у формі ЗСУ вже лежить на землі.

Українські військові зараз не мають інформації про подальшу долю цих полонених. Бійці, які надали Радіо Свобода це відео, наголосили, що таким чином вони публічно оголошують про воєнний злочин російської армії.

За даними ГУР, на цьому напрямку воюють сили 234-го десантно-штурмового полку армії РФ.

Український омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на відео, і зазначив, що якщо дії з відео будуть встановлені як офіційні та правдиві, це свідчитиме, що РФ порушила статтю 23 третіх Женевських конвенцій.

Вона каже, що жодного військовополоненого не можна будь-коли відправити в район, у якому йому загрожував би вогонь із зони боїв. Також не можна використовувати військовополонених для захисту будь-яких пунктів чи районів від військових операцій.

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